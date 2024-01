Sigur otkrio tko mu je uzor i što piše u svoj dnevnik! 'Zbog Pukštasa odlazim rano spavati'

Niko Sigur (20) u vrlo je kratkom roku od anonimnog klinca iz inozemstva postao gotovo neizostavni član vodeće momčadi prvenstva, Hajduka, te mladić za kojeg se otimaju hrvatska i kanadska reprezentacija.

Sigur je u svom prvom intervjuu za hrvatske medije prije pola godine za 24sata pričao kako je igrao nogomet na ulici i odrastao u Kanadi uz hrvatske pjesme, a sada je s Hajdukovih priprema u Sloveniji za Novu TV ispričao:

Pokretanje videa ... Doček hajdukovaca u Umagu | Video: B4 Slovenia

- Bila je zima u Torontu, tako da je svaki teren kao beton: potpuno zaleđen. Ali svejedno bismo igrali, ja i ekipa s Balkana. Čovjek koji me pronašao tamo imao je kontakt u Sloveniji i tako sam završio u Radomlju.

Sigur: Nikad do Hajduka nisam bio desni bek

O Radomlju je znao samo da je Hajdukova filijala u elitnoj slovenskoj ligi i to mu je bilo dovoljno da nagovori roditelje da snose trošak puta i smještaja kako bi došao na probu.

- Oni vjeruju u mene, tako da kada sam rekao da želim na probu, rekli su 'OK, ako to zaista želiš, podržat ćemo te na bilo kojem životnom putu koji izabereš'.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Hajduk ga je povukao nakon pola godine i priključio juniorskoj momčadi, koja je došla do finala Uefine Lige mladih. Ali on u tom natjecanju nije imao pravo nastupa. No baš mu je to ubrzalo ulazak u prvu momčad! Na dane kad su juniori u Ženevi igrali Final Four, Ivan Leko zbog ozljeda je ostao bez oba desna beka, Lovrencsicsa i Mikanovića, a prvi bek juniora Niko Đolonga bio je u Ženevi, protiv Varaždina na Poljudu Sigur je debitirao. Na poziciji koju do tada nikada nije igrao.

- Jedini je problem bio što nisam imao ugovor pa nisam mogao igrati za seniore. I onda kada je potvrđeno da Lovrencsics i Mikanović neće moći igrati, riješio sam ugovor dva dana prije utakmice, odradio dva treninga i odigrao susret protiv Varaždina. Ludo! Ali sve se događa s razlogom.

Sigur: Pukštas mi puno pomaže

Dan-dva prije tog seniorskog debija protiv Varaždina napisao si je bilješke. Koje su se vremenom pretvorile u dnevnik, koji si vodi posljednjih godinu dana.

Foto: Eduard Vinatoru/PIXSELL

- Piše: moram ostati miran u glavi, držati se stvari u kojima sam dobar, odraditi osnove jako dobro, biti samopouzdan, uvijek razmišljati o idućoj akciji, zadržati visok standard, ali ne potonuti ako svari krenu nizbrdo.

Puno mu pomaže cimer na pripremama u Umagu Rokas Pukštas.

- On ima jako dobar utjecaj na mene. Pomaže mi da odem rano spavati, on ide u krevet u 22 sata tako da nemam izbora nego ostaviti sve što radim i otići spavati. Ali mi smo jako dobri prijatelji, lijepo je imati ga u momčadi.

A tko mu je uzor?

Sigur: Uzor mi je Kimmich, volim Liverpool

- Jako volim Joshuu Kimmicha, ugledam se na njega, jer je tehnički jako dobar igrač, ali je također i borac, a mislim da sam mu po tome sličan. Započeo je karijeru kao desni bek, a sada igra kao 'šestica', tako da pokušavam gledati njegovu igru i kopirati male stvari. On je top igrač i ako dođem na tu razinu jednog dana, bit ću jako sretan.

A čiji dres bi volio obući jednog dana?

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

- Od malih nogu sam volio Liverpool. To je moj klub broj jedan.

Prije pola godine Sigur je zbog dvojnog državljanstva dobio pozive i hrvatske i kanadske mlade reprezentacije i nije ni sekunde dvojio.

- To je nešto o čemu svaki dječak iz Hrvatske sanja, posebno ja. Sjećam se kako sam gledao utakmice na Svjetskom prvenstvu 2018. i samo to što me se sada spominje u kontekstu reprezentacije mi je čast. Ako se dogodi Dalićev poziv, i kada se dogodi, ja ću biti spreman, a nositi hrvatski grb na prsima bi mi puno značilo.

Intervju daje na engleskom, ali hrvatski mu jezik ide jako dobro i vjeruje da će ga do iduće godine usavršiti. Ugovor s Hajdukom ima do 2028.