Sigurdsson pred novinarima po prvi put pokazao emocije: Nije postojao plan za zadnji napad...

Hrvatska je pobijedila Mađarsku 31-30 i tako se plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva. Naši igrači izborili su to na način kako samo oni to znaju. Mnogima je u posljednjim trenucima sigurno preskočilo srce, a gol za pobjedu, doslovno u posljednjoj sekundi utakmice, zabio je Marin Šipić.

Izbornik Dagur Sigurdsson još jednom je istaknuo kako su volja i želja naših igrača prevladale.

- Mađarska je igrala sjajno. Nama je bilo teško boriti se za svaki gol u posljednje dvije utakmice. To nam je oduzelo puno energije. Uz to, još kada uzmemo u obzir sve ozljede… Kraj utakmice bio je magičan, nevjerojatan, ono što se dogodilo u zadnjim sekundama događa se jednom u deset godina. Hvala navijačima i igračima koji nisu odustajali. Neki od njih su doslovno žrtvovali svoja tijela - rekao je Sigurdsson.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Mađarska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ovo je bila čarobna noć, navijači su bili nevjerojatni. Bili smo u zaostatku od tri, četiri gola, ali nismo se predavali. Puno igrača je preuzelo odgovornost i pomoglo momčadi. Znali smo da smo jako umorni, da imamo iznimnih problema s ozljedama, ali uvijek bi netko novi uskočio i pomogao momčadi. Fantastično - dodao je za RTL.

Mađari su tijekom utakmice nekoliko puta imali tri, pa čak i četiri gola prednosti, no na kraju je presudila luda završnica kojoj su se naši reprezentativci bolje prilagodili.

- Nije bilo plana za zadnji napad. Znali smo da je Šipić, kad je bio slobodni udarac na drugoj strani, ukrao koji metar, što je također riskantno, ali uspjeli smo - rekao je Sigurdsson za HTV.

- Kako smo ulazili u utakmicu, znali smo da moramo biti savršeni jer su oni toliko dobra momčad. Kako je Dagur rekao, njihovi navijači su presudili, borili su se do kraja i na kraju odnijeli pobjedu. Mi smo se borili također, ali igrali smo protiv 15.000 ljudi. Učinili smo sve, ali nije bilo dovoljno. Oni su to zaslužili, a mi smo ponosni na ono što smo radili i u napadu i u obrani. Sada idemo nešto popiti jer to zaslužujemo. Nakon toga slijedi rad jer želimo dostići Hrvatsku - izjavio je Jose Maria Rodriguez, izbornik Mađarske.

Povratnik u momčad, Tin Lučin, koji je plešući na rubu rostera posljednje dvije utakmice bio s ekipom, danas je opravdao povjerenje izbornika s četiri gola.

- Hvala svim navijačima koji su došli podržati nas. Možda nismo igrali lijepo posljednje dvije utakmice, ali pobijedili smo jer smo dali sve od sebe. Neki su igrali sa slomljenim rukama, listovima - rekao je Lučin.

Utakmicu je prokomentirao i najbolji mađarski strijelac s utakmice, Zoran Ilić koji je zabio osam golova.

- Borili smo se do kraja, pokušali pobijediti utakmicu. Ponosan sam na ovu momčad - rekao je Ilić.

Na pitanje zašto je izostavio Igora Karačića s posljednjeg popisa, Sigurdsson je odgovorio:

- Dobro je, ima šansu igrati sljedeću utakmicu.

Izbornik je komentirao i napredak reprezentacije pod njegovim vodstvom.

- Ja sam u polufinalu nakon 10 mjeseci. Na dobrom smo putu. Igrali smo jako dobro pred Olimpijske igre, a sada smo u polufinalu. Ovo nije lak posao, pogledajte momčadi koje su briljirale u Parizu – mnoge od njih više nisu na ovom Svjetskom prvenstvu. Moramo uživati u ovom trenutku. Sretni smo što možemo igrati kod kuće.

Dagur je pokazao i drugo lice kada su ga novinari zamolili da pokaže emocije. Islanđanin je podigao ruke i poručio: "Sretan sam."

