NAKON SJAJNE UTAKMICE

Sigurdsson nakon pobjede: 'Ovo nam skida pritisak s leđa'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

Hrvatska će u posljednjem kolu prvog kruga igrati protiv jednog od domaćina, Švedske. Taj će susret biti iznimno važan jer reprezentacija koja pobijedi u drugi krug prenosi dva boda

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Nizozemsku 35-29 u drugom kolu Europskog prvenstva i praktički osigurala plasman u drugi krug natjecanja. Za službenu potvrdu prolaska potrebno je još samo da Švedska ne izgubi od Gruzije.

Nizozemci su utakmicu otvorili furiozno i brzim napadima zadavali velike probleme svjetskim viceprvacima, no u posljednjih deset minuta bilo je jasno da će Hrvatska odnijeti pobjedu. Najbolji strijelac u hrvatskim redovima bio je Ivan Martinović s devet golova, dok je Zvonimir Srna dodao šest. U završnici susreta važnu je ulogu imao i vratar Dominik Kuzmanović sa sedam obrana. Kod Nizozemske se istaknuo Rutger ten Velde s osam golova.

Nakon utakmice izjavu je dao izbornik Dagur Sigurdsson:

- Nizozemska je igrala nevjerojatnom brzinom i bilo ih je teško pratiti posebno s našim dvjema izmjenama obrana - napad. Također, mijenjanje pozicija u obrani je povremeno bilo kaotično, ali sve u svemu mislim da smo bili bolja momčad i da smo zaslužili pobjedu - kazao je za RTL i zaključio:

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

- Mislim da je ovo bio dobar nastup cijele momčadi i ova nam pobjeda vraća samopouzdanje i skida nam malo pritisak s leđa uoči utakmice protiv domaćina u srijedu.

Hrvatska će u posljednjem kolu prvog kruga igrati protiv jednog od domaćina, Švedske. Taj će susret biti iznimno važan jer reprezentacija koja pobijedi u drugi krug prenosi dva boda i time znatno povećava izglede za plasman u polufinale, u koje prolaze prve dvije momčadi iz svake skupine drugog kruga.

