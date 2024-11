Sigurdsson: Nekoliko sati prije utakmice mijenjali smo plan

Hrvatska rukometna reprezentacija u Varaždinu je započela s kvalifikacijama za Europsko prvenstvo koje se 2026. godine održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Prvi protivnik hrvatskim reprezentativcima bila je Belgija kojoj su izabranici Dagura Sigurdssona nanijeli poraz rezultatom 30-23.

Pokretanje videa... 02:36 Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije uoči nastupa na turniru Gjensidige Cup 2024. | Video: 24sata/pixsell

Na samom početku gosti su se pokazali kao tvrd orah i u 11. minuti imali su vodstvo 8-6, no hrvatska vrsta predvođena sjajnim Dominikom Kuzmanovićem na golu i Marijom Šoštarićem preokrenula je rezultat i na odmor otišla s rezultatom 16-12. U drugom dijelu hrvatski rukometaši povećavali su svoju prednost i čak imali plus 11, no završilo je 30-23.

- Teška utakmica od početka i nismo dobro izgledali u obrani. Onda smo napravili neke preinake i okrenuli utakmicu na svoju stranu. U drugom dijelu smo kontrolirali rezultat i slavili. Moram biti zadovoljan jer nam je nekoliko sati prije utakmice otpao David Mandić pa smo morali mijenjati cijeli plan igre - istaknuo je nakon susreta izbornik Dagur Sigurdsson.

Hrvatsku je predvodio Mario Šoštarić koji je zabio 10 golova, čak devet u prvom dijelu.

- Nije bila laka utakmica na početku. Znali smo da njihovi lijevi i desni vanjski najviše šutiraju. Nema više lakih utakmica i to je pokazala i ova današnja, no kasnije je sve sjelo na svoje mjesto. Drago mi je vidjeti toliko navijača - dodao je Šoštarić, najučinkovitiji hrvatski igrač protiv Belgije.

Susret Hrvatske i Beligije u kvalifikacijama za Europsko rukometno prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Lijepo ispunjena dvorana nosila je i Luku Cindrića.

- Malo smo otvorili nervozno i kaznili su neke naše pogreške, kasnije smo odigrali kako možemo. Svaka čast navijačima, lijepo je bilo igrati u Varaždinu - dodao je Cindrić.

Najbolji pojedinac uz Šoštarića bio je Dominik Kuzmanović koji je skupio 13 obrana.

- Katastrofalno smo ušli u susret. Prvih 15 minuta je bilo jako loše. Kad smo uhvatili ritam, sve je sjelo na svoje mjesto iako mislim da možemo još bolje. Važna pobjeda nakon Olimpijskih igara na kojima se nismo predstavili u najboljem svjetlu - zaključio je Kuzmanović.