Sjajna gesta Silve: Trofej digao s kapetanom malog trećeligaša

PSG je 2-0 pobijedio u finalu francuskog kupa trećeligaša Les Herbiers golovima Lo Celsa i Cavanija. Za mali klub iz zapadne Francuske ovo je povijesni uspjeh, njihovi navijači kupili su svih 15 tisuća ulaznica za finale.

Prilikom proglašenja pobjednika najveća faca ispao je PSG-ov kapetan Thiago Silva koji je zajedno s kapetanom protivnika Sebastienom Flochonom podigao pehar.

Vrhunski primjer fair-play igre...

