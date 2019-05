Silva, Jose Aldo, Rose... Svi su noćas izgubili na UFC u Brazilu

Iako je po izlasku službenog fight carda bilo jasno da UFC za priredbu UFC 237 u Rio de Janeiru nije mogao sastaviti popis borbi kao nekada, budući da trenutno najjačoj MMA organizaciji nedostaje istinskih brazilskih zvijezda u naponu snage, poslužili su se imenima koja već godinama krase njihov roster.

Jose Aldo, Anderson Silva, Thiago Alves, Antonio Rogerio Nogueira... Svi do jednog večeras su izgubili. Ako na to dodamo i poraz prvakinje slamka kategorije Rose Namajunas, koju je Jessica Andrade brutalno nokautirala 'slamom', dobijemo priredbu koja je dala svoj maksimum.

Prvi je teško nastradao mlađi Nogueira. Popularni 'Lil Nog' dobio je težak aperkat u bradu u prvoj rundi nakon čega se više nije stigao oporaviti, a Ryan Spann ga je samo završio na podu i produžio niz na šest pobjeda.

Sada već veteran UFC-a Thiago Alves izgubio je jednoglasnom odlukom sudaca od Laureana Staropolija, a na isti način svoju borbu završio je Jose Aldo, kojeg je zaustavio Alexander Volkanovski. Da je noćas slavio, vjerojatno bi bio idući u redu za napad na pojas pero kategorije.

Ovako, to će vjerojatno biti Volkanovski. Jose Aldo je do noćas bio top contender, a sada preostaje vidjeti na koje mjesto rang ljestvice će se spustiti. Bila je to slaba izvedba nekad kralja pero kategorije, koji se cijelo vrijeme povlačio i čekao jedan pravi udarac dok je Volkanovski bio taj koji je išao prema naprijed i vršio pritisak.

Publika u Rio de Janeiru nekako je uspjela preživjeti poraz jedne legende, koja je nekad do posljednjeg mjesta punila i 'palila' brazilske dvorane, ali kada je u idućoj borbi poraz doživio i Anderson Silva sve je bilo gotovo.

I to na neslavan način - 'The Spider' je doživio ozljedu koljena nakon što mu je Jared Cannonier zadao unutranji low kick u stajnu nogu poslije kojeg nije bilo povratka. Sudac Herb Dean prekinuo je borbu, a Silva je šepajući napustio borilište.

No, tek je uslijedio pravi šok. Rose Namajunas je u velikom stilu preotela pojas Joanni Jedrzejczyk, a sada ga je teškim porazom prepustila Jessici Andrade. Brazilka je, inače sjajna stand up borkinja, izdominirala Rose, a zatim ju je nokautirala popularnim 'slamom'.

Na pitanje što je dalje u njezinoj karijeri, razmišlja li o mirovini, Namajunas je odgovorila da joj treba odmor i da će vidjeti hoće li uopće nastaviti s borbama.

Dodajmo još i da je noćas na priredbi održana borba UFC velikana BJ Penna i Claya Guide. Guida je slavio jednoglasnom odlukom sudaca, a BJ Penn doživio sedmi poraz zaredom iako je izgledao najbolje u posljednjih nekoliko godina.