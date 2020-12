Desni bek hrvatske reprezentacije, Šime Vrsaljko, sinoć je odigrao prvu utakmicu nakon punih devet mjeseci i odmah oduševio Diega Simonea.

Atletico Madrid u gostima je pobijedio (0-3) trećeligaša Cardassara u sklopu španjolskog kupa. Vrsaljko je u 76. minuti zamijenio Sancheza, a već nakon sedam minuta upisao se u strijelce.

Bio mu je to drugi gol u dresu Atletica, a ukupno treći u karijeri. Zabio je još Cibaliji u HNL-u prije desetak godina.

- Imamo sreće što nam se vratio Vrsaljko. Nakon samo nekoliko minuta provedenih na terenu odgovorio je jako dobro na ono što se tražilo u ovoj utakmici. To nam sada daje mogućnost na mjestu desnog beka. Znali smo da će mu ovo biti prva utakmica, i to na umjetnoj travi koja ne omogućuje igračima da se osjećaju ugodno. Zbog toga smo mu odlučili dati manje minuta na takvom travnjaku. Bilo je bitno da osjeti igru, da se uključi - bio je zadovoljan Simeone.

Naravno, golovi nisu njegov posao, ali sigurno da su za samopouzdanje iznimno važni. 'Nesretni' Šime je od srebra u Rusiji odigrao tek 21 utakmicu. U Interovom dresu skupio je 13 nastupa, a za Atletico tek osam.

Naime, iz Rusije se vratio načet, a vremena za odmor skoro pa i nije bilo pa je koljeno ozlijedio odmah nakon povratka klupskom nogometu. Atletico ga je tad tek posudio milanskom Interu, a u Italiji su zaključili da nema smisla plaćati posudbu šest i pol milijuna eura za igrača koji je odigrao tek 13 utakmica u sezoni pa se vratio u Španjolsku.

U Simoneovom Atleticu uvijek ima mjesta za 'ratnike', a naš Šime upravo to i jest. Atletico ga je čekao duga četiri mjeseca zbog operacije koljena, pa korone, pa opet koljena...

'Cholo' mu nije zaboravio fenomenalnu partiju protiv Liverpoola kada Senegalcu Maneu nije dao disati ni trenutka pa je logično da mu nije bilo lako što je ostao bez njega za četvrtfinale.

- Jasno je da u ovom trenutku boli što s nama nije Šime, momak koji je bio učinio veliki napor kako bi opet zaigrao. Zbog ozljede, i vremena koje mu je trebalo da se oporavi, igrao je premda nije bio sposoban igrati, no ostavljao je srce na terenu za ekipu - rekao je Simeone na konferenciji za medije sredinom kolovoza uoči četvrtfinalne utakmice Lige prvaka Atlético Madrida i RB Leipziga.

Posljednja u nizu ozljeda došla je na treningu u listopadu uoči okupljanja reprezentacije za dvoboje Lige nacija protiv Švedske i Francuske. Dalić ga je tad sigurno imao u planovima, ali on je putovanje još jednom morao otkazati.

Posljednju utakmicu za nacionalnu vrstu Vrsaljko je odigrao 'srebrne' 2018. No, ne u Rusiji, nego u Engleskoj kada su nas domaćini porazili 2-1 u Ligi nacija, a Hrvatska je izgubila Šimu već u 26. minuti utakmice zbog ozljede. Tako da, eto, iako zvuči nestvarno, Šime za reprezentaciju nije zaigrao pune dvije godine.

Hrvatska ga definitivno treba, i to u najboljem izdanju jer, uz dužno poštovanje Uremoviću, Juranoviću i svima ostalima koje je Dalić pokušao 'skemijati' na desni bok, iznad svih - Šime Vrsaljko.

Podsjetimo, Šime Vrsaljko operirao je koljeno u veljači 2019., a na ljeto mu je i formalno istekla i posudba u Interu, a madridski Atletico ga je čekao sve do siječnja ove godine i utakmice s Leganesom. U svibnju se podvrgnuo artroskopiji koljena pa je zbog nje izbivao i dodatna četiri mjeseca. No, ni to nije bio kraj njegovim problemima. Uoči reprezentativnog okupljanja za oglede Lige nacija u listopadu ponovno se ozlijedio i podvrgnuo artroskopiji. Nadajmo se da je ovo kraj njegovim mukama i da će vrijeme provoditi na travnjaku, umjesto u bolnici.