Simeone nahvalio Leku: Igrao je odvažan i vrlo živahan nogomet

Hrvatski nogometni trener Ivan Leko (48) rekao je u utorak navečer da je tužan što je s Club Bruggeom izgubio 4-1 kod Atletico Madrida, čime se oprostio od Lige prvaka, ali da je ponosan na svoje igrače jer su odigrali dobro.

- Tužan sam, ali i ponosan. Prvo poluvrijeme sam uživao jer smo igrali dobro, s duhom, energijom, a ovdje to nije lako, izjavio je Leko na konferenciji za medije podno stadiona Metropolitano. Prvo poluvrijeme završilo je 1-1, ali je Atletico u nastavku zabio tri gola.

- Ta je momčad nedavno pobijedila Barcelonu 4-0. Moji igrači su pokazali hrabrost. Šteta što nismo uspjeli povesti s 1-0, možda smo to bili zaslužili. Njihov drugi gol, nakon odmora, olakšao im je utakmicu te su iz kontranapada bili opasni, rekao je Leko. Atletico se plasirao u osminu finala jer je prva utakmica prošli tjedan u Bruggeu završila 3-3.

- Želim sve najbolje Atleticu u sljedećoj rundi. Nama ostaju dobre uspomene, a iduće godine ćemo se pokušati vratiti i ostvariti bolji rezultat, izjavio je hrvatski trener koji je na klupi Club Bruggea od prosinca. Rekao je da mu se rezultat od 1-4 čini "pretjeranim".

- Odigrali smo odličnu utakmicu. Pokušavali smo, riskirali, pa tako primili dva gola iz kontranapada. Nismo se bojali. Da moram ponovno igrati ovu utakmicu, učinio bih isto, poručio je.

Foto: Violeta Santos Moura

Leko vjeruje da će Club Brugge, trećeplasirana momčad belgijskog prvenstva, podići svoju razinu nastavi li igrati ovako.

- Pobjeđivat ćemo i uživati u igri. Prije smo dolazili raditi 'selfieje', a sada se dolazimo natjecati. Vratit ćemo se, poručio je.

Foto: Violeta Santos Moura

Atleticov trener Diego Simeone odgovorio je na konferenciji za medije da ne želi davati nikakve savjete Club Bruggeu.

- Savjeti nikada. Sviđa mi se ekipa, ima vrlo dobre vezne igrače. Danas je nedostajao ključni nogometaš na sredini terena. Imaju trenera koji se odlučuje za živahni stil igre. Mi smo, međutim, vrlo dobro odigrali u drugom poluvremenu, dodao je.

Foto: Violeta Santos Moura

Strateg četvrtoplasirane momčadi španjolskog prvenstva napomenuo je da je prolazak u osminu finala Lige prvaka "bio jako važan zbog financija, ali i općenito".

- No, želimo više. Nadam se da ćemo biti sposobni, talentirani i energični da se probijemo što dalje, izjavio je.

Atletico će u osmini finala igrati s Liverpoolom ili Tottenhamom hrvatskog trenera Igora Tudora.