U derbiju 26. kola španjolskog nogometnog prvenstva, velikom madridskom derbiju, Atletico i Real su na stadionu Wanda Metropolitano odigrali bez pobjednika, 1-1.

Ovaj rezultat je najviše razveselio Barcelonu koja je nakon ovog kola smanjila zaostatak za vodećim Atleticom na tri boda minusa.

Domaćin je poveo u 15. minuti golom Luisa Suareza na dodavanje Marcosa Llorenta. Bio je to 12. Suarezov pogodak protiv "Kraljevskog kluba". Real je mogao do izjednačenja svega tri minute kasnije, no Jan Oblak je bio spreman na udarac Karima Benzeme.

Na početku drugog dijela Atletico je mogao potvrditi pobjedu. No Yannick Carrasco i Suarez nisu iskoristili dobre prilike, a kasnije se probudio i Real. Osobito Karim Benzema koji je imao dvije odlične prilike, no Oblak je sjajno branio.

Ipak, u 88. minuti Francuz je izjednačio na asistenciju Casemira. Šime Vrsaljko i Ivo Grbić nisu nastupili za Atletico, dok je Luka Modrić odigrao cijeli susret za goste.

- Kontrolirali smo veći dio utakmice, dominirali smo u defenzivi i imali smo prilike zatvoriti utakmicu, ali ih nismo iskoristili - kazao je Atleticov trener Diego Simeone.

- U nogometu morate dati sve tijekom utakmice, a ako ne riskirate, ne biste se trebali iznenaditi ako protivnici izjednače - dodao je.

Atletico sada vodi sa 59 bodova, Barcelona ima 56, a Real Madrid 54 boda.

Zinedine Zidane vjeruje kako je njegova momčad još uvijek u igri za titulu.

- Znamo da je dug put, no borit ćemo se do kraja jer se svašta može dogoditi - rekao je Francuz.

- Znamo što trebamo poboljšati, no najvažnije je što su uspjeli reagirati u drugom poluvremenu i igrati puno bolje - dodao je.