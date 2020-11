Simeoneovi ratnici srušili Barcu!

Pokušavala je Barcelona, ali opet 'razbila zube' na Wandi Metropolitano! Atletico Madrid slavio je golom Carrasca (1-0), a Katalonci su nakon 10 kola La lige na 10. mjestu s devet bodova manje od vodećeg Sociedada

<p><strong>Messi </strong>vodi borbe s <strong>Griezmannovim </strong>ujakom, Koeman sa svlačionicom, a Barcelona gubi od<strong> Atletico Madrida </strong>(1-0)! Znali su Katalonci da ovo neće biti lako gostovanje, da ih, kao i uvijek, čeka težak posao na Wandi Metropolitano, ali nadali su se barem bodu koji na kraju nisu uzeli.</p><p>Čvrsto se igralo u prvom poluvremenu, a onda je Marc Andre <strong>Ter Stegen</strong> umislio da je <strong>Manuel Neuer</strong> i neobjašnjivo se našao na svojih 40 metara, a Carrasco ga je bez problema zaobišao i zabio na prazna vrata. Bio je to veliki šok za 'blaugranu' i apsolutno neobjašnjiv potez njemačkog golmana. </p><p>Nisu u nastavku uspjeli gosti doći do gola jer je opet poznata obrana Chola Simeonea obranila prednost. Ali nije jedina loša vijest za Barcelonu to što su ostali bez bodova, već što su i ostali bez Gerarda Piquea kojem je vjerojatno 'otišlo' koljeno te je u 62. minuti uz bolnu grimasu napustio teren.</p><p>A sve se više spominje i odlazak Lea Messija na zimu kad bi se trebao pridružiti Manchester Cityju i svom bivšem treneru Pepu Guardioli u pohodu na Ligu prvaka i Premiership. Na aerodromu je po dolasku iz Argentine već rekao kako mu je 'dosta što je on dežurni krivac za sve probleme u klubu', a loši rezultati mogli bi ga samo još više razljutiti.</p><p>Nemaju mnogo vremena za odmor ni jedni ni drugi jer ih očekuju susreti u Ligi prvaka. Barca gostuje u Kijevu kod Dinama, dok Atletico također ide u Rusiju, kod moskovskog Lokomotiva. A što se tiče La lige, Atletico je sa 20 bodova na drugom mjestu s utakmicom manje, ali jednakim brojem bodova kao vodeći Sociedad, dok je Barca deseta sa 11 bodova u osam susreta.</p>