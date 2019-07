Simić: Gol posvećujem mami, a sad smo osjetili što je Hajduk!

Hajduk je nakon prilično burnog tjedna uspješno otvorio prvenstvenu sezonu. Splićani su na Poljudu, predvođeni novim trenerom Damirom Burićem, s 2-0 (zabili Simić i Hamza) svladali Istru 1961, iako su se Puljani prikazali u vrlo dobrom izdanju. Bila je to otvorena utakmica, obje su momčadi imale svojih prigoda, no Hajduk je svoje iskoristio...

- Prvo se želim ispričati navijačima zbog ispadanja od Gzire, pa i vama medijima što nismo tada došli dati izjave, bili smo stvarno utučeni, nadam se da nas shvaćate. Htio bih se još jednom ispričati, a mislim da bi se poslije ove pobjede, uz pomoć navijača mogli izdignuti iz ovog ponora. Samo mogu obećati da ćemo ići utakmicu po utakmicu, želimo vratiti povjerenje navijača - kazao je Josip Juranović, pa dodao:

- Došao je novi trener, odmah su tu nove zamisli i novi sistem igre, mislim da će to biti jedan veliki plus za sve nas. Novi trener je imao samo 24 sata za pripremu ove utakmice, puno smo pričali, sve je bilo na psihološkoj bazi. Poznajem trenera Burića otprije, znam ga jako dobro, vjerujem da će nam pomoći. Sada ćemo imati normalan tjedan, moći ćemo normalno trenirati, pa ćemo vidjeti kako će sve to ispasti.

Bila je ovo zanimljiva utakmica s dosta prigoda na obje strane...

- Tako je, u prvom dijelu smo mogli riješiti pitanje pobjednika, u prvih 20 minuta smo imali četiri 'zicera'. Samo s ovakvim pristupom i ponašanjem možemo ići dalje. Istra je u prvom poluvremenu imala jednu prigodu iz kornera, tu nas je Posavec spasio. Trebali su nam ovi bodovi, sretni smo zbog pobjede.

A što se dogodilo protiv Gzire?

- Prvo poluvrijeme je tada bilo dobro, imali smo svojih situacija, ali onda u nastavku nismo dobro stajali na terenu. Dopuštali smo im da pucaju po golu, nemam puno toga reći, osim da se svima ispričavam. Kakav je danas bio osjećaj istrčati? Bilo je malo teško, ali smo se skupili svi, to ste mogli vidjeti na terenu. Hvala navijačima na velikoj podršci. A jedino iskupljenje za ispadanje od Gzire je barem drugo mjesto u prvenstvu - završio je Juranović.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Prvijenac u dresu Hajduku zabio je Stefan Simić.

- Bilo je jako bitno pobijediti, u prvenstvo ući s pobjedom i bez primljenog gola. Mislim da smo prema naprijed pokazali dobru igru, ali ima tu mjesta za napredak. Osjećaj? Velika mi je čast nastupiti pred publikom koju volim, s ovim momcima koji su me odlično prihvatili u svlačionici i s kojima se jako dobro slažem. Dat ćemo sve od sebe da ubuduće to bude još i bolje.

Koliki je bio pritisak uoči utakmice?

- Pritisak? Igramo nogomet, radimo ono što volimo. Mi uvijek hoćemo pobijediti, ne znam je li bio neki dodatan pritisak, ali mi uvijek želimo pobjedu. Pokušali smo se što prije skoncentrirati i dići glave poslije Gzire, nije bilo jednostavno, Istra je dobra momčad. Kome posvećuje gol? Svojoj majci.

Što vam je prije utakmice rekao trener?

- Došao je trener i pokazao nam nešto, osjetili smo što je to Hajduk. Nije on mogao puno promijeniti, sada je pred nama tjedan dana da se bolje upoznamo i uđemo u taj njegov mehanizam rada. Vjerujem da će to biti jako dobro. Sretno? Ne znam je li bilo sretno, imali smo puno bolje prilike od Istre. Atmosfera je bila fantastična, veliko hvala navijačima što su nas podržali i danas, vjerujem da smo im to vratili. I još ćemo im vraćati sljedećim igrama.

U redovima Istre zaigrao je i bivši igrač Hajduka Petar Bosančić.

- Vidjeli smo što se Hajduku događalo protiv Maltežana, osjetili smo da tu imamo neke šanse, pa i da su oni uzdrmani. Došli smo s novim trenerom, novim idejama u igri, ali Hajduk je dominirao većim dijelom utakmice i zabio ta dva gola. Rezultatski nismo zadovoljni, ali prikazanom igrom možemo biti. Dobili smo dva gola iz dvije individualne greške, to moramo smanjiti. Bilo je teško, znali smo da nas čeka veliki pritisak Hajduka, nismo ga izdržali. Primili smo nesretan gol iz kornera, nismo reagirali kako treba - završio je Bosančić.