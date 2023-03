Šimić najavio rezanje budžeta?! 'S Bobanom dugo surađujem, a moj Roko teško može u Dinamo'

Ovo je bio veliki obrat u odnosu na skupštinu u prosincu. Svašta se dogodilo i žao mi je navijača i ljudi, moramo spustiti loptu.

Rekao je to Dario Šimić (47) na kraju svog prvog radnog dana u Dinamu kao član uprave.

Šimić je gostovao u Dnevniku Nove TV i odmah je naglasio:

- Klub vodi uprava i točno znamo što treba raditi. Klub je u sigurnim rukama.

Šimić ulazi, ne ulazi, ulazi...

Šimića mnogi smatraju pobjednikom sramotne skupštine, koja je prekinuta nakon dva sata bez ijedne odluke, odlaskom Mamićeve struje.

- Klub ima svakodnevne obveze, sve što nas očekuje u pripremama za nove europske utakmice - kaže novi član uprave zadužen za sportski sektor.

Šimić je dva dana prije skupštine rekao da ne ulazi u upravu, a dan kasnije se predomislio i naglasio da je potpisao ugovor, ali će ga podrapati ako pobijedi Mamićeva struja.

Barišić je obećao navijačima statut

- Puno se toga događalo u zadnjih mjesec dana, a pogotovo zadnja dva tjedna. Napravio sam neuobičajenu stvar ulaskom u upravu kluba prije skupštine i jasno sam izabrao stranu. Riskirao sam, ali i dao jaku poruku da struja koja je pobijedila, iako nije bilo kvoruma, klub vodi u dobrom smjeru. Predsjednik Barišić to je napravio imenovanjem mene za člana uprave za sport.

Koliku su ulogu u vašem ulasku odigrali navijači?

- Navijači su razgovarali s predsjednikom Barišićem i zadovoljni su, dobili su obećanje da će se raditi na novom statutu i naći rješenje najbolje za Dinamo. Navijači i većina ljudi žele drugačiji Dinamo, a na nama je da vratimo povjerenje u klub.

Hoće li izvršni odbor imenovati još kojeg člana uprave?

U ovoj sam ulozi kao doma

- U subotu je sastanak, vidjet ćemo...

Ima li Zvonimir Boban kakvu ulogu u ovim promjenama u Dinamu?

- S Bobanom intenzivno surađujem zadnje četiri godine, otkad su me Paolo Maldini i on zaposlili u Milanu. Prošao sam sve procese u klubu, dosta sam naučio, a zahtjevan je to posao. Snimao sam igrače diljem Europe, i stotinjak utakmica godišnje, pa razgovori o treneru, o momčadi, izazovno je, velik opseg posla. Tako da se u toj ulozi osjećam kao doma.

Prvog je radnog dana u Maksimiru upoznao i momčad.

- Da, susreo sam se danas s njima. Igrači, na čelu s Antom Čačićem, u cijelom ovom razdoblju koje nije bilo lagano, odradili su sjajan posao i idemo prema dvostrukoj kruni. Pred nama je pozitivniji period i treba više pričati o nogometu, a manje o stvarima kojima smo se bavili zadnja tri mjeseca. Očekuju se rezultati jer Dinamo je pobjednički klub.

Zabrinjavaju me prihodi HNL klubova

Naglasio je što ga posebno zabrinjava:

- Naši klubovi imaju svega pet posto prihoda sigurnih, dok ostalo ovisi o prodaji igrača i rezultatu u Europi. Dinamo treba relaksirati poslovanje i ne čekati ljeto i plasman u Europi.

Znači, zalažete se za manji proračun? Dinamov je 60-ak milijuna eura, dok Hajduk ima 29 milijuna.

- Zadaća je svake uprave smanjiti proračun i povećati prihode pa uložiti u momčad. Covid je poremetio europsko tržište, i države poput Njemačke i Francuske bile su nogometno u krizi, tržišta poput ukrajinskog, turskog i kineskog su nestala, pojavilo se američko i menadžment to mora pratiti.

Pa se vratio na Dinamo:

- Problem je što naša škola nema rezultate kao ranije, u prošlom ciklusu U21 imali smo puno igrača, a u ovom ciklusu ni jednog standardnog. Ključan je trener, oko njega se sve odigrava, on donosi rezultat i razvija mlade igrače - zaključio je Šimić za Novu TV.

Za RTL je, pak, rekao i ovo:

- Žao mi je što se to događalo sinoć na skupštini, Dinamo to ne zaslužuje. Ja sam puno naučio radeći četiri godine na stvaranju šampionskog Milana, a moj sin Roko mladi je reprezentativac i igrač Salzburga te teško može doći u Dinamo. No, mnogi igrači žele u Maksimir.

