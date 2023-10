Šimić o transferima i promjeni nakon odlaska Mamića: Dobar i odgovoran posao smo odradili

Ako ćemo vjerovati kladionicama koje kažu da smo 60 posto prvaci, možemo mirno spavati. Dinamovo sam dijete i igrač, moramo pobjeđivati, na to smo osuđeni. Čim se dožive porazi kod nas je velika nervoza, ali to je sve normalno. Imamo pobjednički mentalitet i tko to ne može izdržati, nije mu mjesto u Dinamu, započeo je član uprave kluba s Maksimira Dario Šimić u Dnevniku Nove TV.

- Nakon skupštine i velike krize koja se razvijala na dva dijela, zajedno sa navijačima dali smo podršku predsjedniku Barišiću, sad je konačno izabran Izvršni odbor. Vidim da su ljudi vrlo kvalitetni i nadam se da će povesti Dinamo u bolju budućnost - objasnio je Šimić pa nastavio:

- Dinamo funkcionira kao četveročlana uprava koja donosi odluke. Ja sam zadužen za sport da predlažem, Tomačić, Peras i Podnar odlučuju je li nešto dobro ili nije. Otkad nema Zdravka i Zorana se dosta pitaju treneri i dovode se igrači u suradnji s njima. Ima prednosti i mana, a trener kad izabere igrača ne može tražiti alibi. Mane su što Dinamo često mijenja trenere pa dođe novi trener i kaže 'meni ti igrači nisu dobri'. Iza nas je dosta zahtjevan zadatak jer nismo imali IO, a mislim da se Uprava ponijela jako odgovorno prema zadatku. Uslijed tranzicije šampionske momčadi koja je stvarno igrala dobro izgubili smo mislim 15 igrača. Potrudili smo se da napravimo neku tranziciju i dovedemo što bolje igrače.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Novi Izvršni odbor Dinama sastat će se u utorak na Maksimiru, a spominjalo se da bi se moglo razgovarati o smjeni Šimića. Ali...

- Podnijeti ću svoj izvještaj kao i cijela uprava, mislim da smo napravili odgovoran i dobar posao. Siguran sam da će predsjednik Barišić pronaći rješenje, a novi Dinamo ne možemo razviti bez novog stadiona. Imamo vladu i premijera koji nam stvarno žele pomoći, a Maksimir i Poljud će dobiti veliku pomoć. No, da bi se to dogodilo, očekuje se od Dinama da u Skupštinu uđu ozbiljni ljudi da znaju da mogu računati na njih - zaključio je.