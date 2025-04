Dario Šimić o krivcima za kolaps u Dinamu: 'Marić i Zajec su odgovorni za ovo što se događa'

Upravljačka i rezultatska kriza trese Dinamo. Klub je već dva mjeseca u potrazi za sportskim direktorom, a čini se kako i odnosi među čelnicima nisu najbolji jer je predsjednik Velimir Zajec u utorak najavio kako će Fabio Cannavaro voditi utakmicu protiv Osijeka, a samo dan kasnije 'modri' su smijenili Talijana. Ne zna se tko tu pije, a tko plaća, tko donosi odluke ako predsjednik ne zna ono što su svi u klubu već znali...

Kako god bilo, jako puno toga ne štima na Maksimiru, a kao prva žrtva krize ispao je Cannavaro koji nije uspio probuditi momčad koja je još u zimskom dijelu sezone kaskala za Hajdukom i Rijekom. Uspio je nakratko smanjiti zaostatak, ali remi s Varaždinom i poraz od Istre odvojili su ih od Splićana na minus osam i bilo je jasno da je došao kraj njegovog mandata nakon 101 dana.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Fabio Cannavaro je divna osoba, ali njegovo je dovođenje bila pogreška, nije se snašao, nije shvatio ovu momčad i pogreška je bila što se na taj potez nisu odlučili još nakon Rijeke. Tad se vidjelo da ne ide - kazao je za Dnevnik Nove TV Dario Šimić, koji je u 2023. godini nekoliko mjesecio bio član uprave zadužen za sportski sektor, ali odstupio je nakon poraza od Ballkanika,

A tko je, po njegovom mišljenju, odgovoran za ovo stanje u klubu?

- Odgovoran je Marko Marić, zajedno s predsjednikom Zajecom.

Zagreb: Predstavljanje Sporazuma o uklanjanju postojećeg i izgradnji novog Gradskog stadiona Maksimir | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Čini se i kako su odnosi u klubu narušeni.

- Nadam se da nisu poremećeni, ali prema nekim izjavama, navijači Dinama bi mogli biti zabrinuti. I lijepo je vidjeti po medijima da postoji mogućnost da Zvonimir Boban preuzme odgovornost u klubu. Iz njemu bliskih medija možemo zaključiti da bi uzeo odgovornost u klubu. To je sjajna vijest jer Dinamu treba jaka osoba koja će preuzeti odgovornost i vodi sportski sektor. Boban nikad neće ići protiv Zajeca, cijeni ga previše. Sad je lopta u nogama Izvršnog odbora i Zajeca da ga pokušaju dovesti. Nije samo tako dovesti direktora, to je zahtjevan posao, bit će to velik izazov za Dinamo.