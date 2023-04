Otac mu je heroj Trpinjske ceste, a pobjedu je posvetio pokojnom djedu: Kupio mu je prvi balun...

Dido, ovo je za tebe, pisalo je na majici mladog Vukovarca Šimuna Hrgovića (18) koji je s juniorima Hajduka slavio protiv Borussije Dortmund nakon lutrije penala osiguravši polufinale Lige prvaka mladih. A odlične igre za bijele okrunio je u polufinalu postigavši gol u pobjedi 3-1 protiv Milana u Ženevi.

POGLEDAJTE VIDEO S DOČEKA:

Hrgovićev otac Ivica za Slobodnu Dalmaciju otkrio je pozadinu priču te objasnio zašto je Šimun djedu posvetio pobjedu.

- Mi smo porijeklom iz Satrića, tu iz Dalmatinske zagore, ali živjeli smo u Vukovaru. Moj tata je došao poslom u Vukovar, trbuhom za kruhom. Šimun i ja rođeni smo Vukovarci. A dida Luka, moj otac, mu je kupio prvi balun, čim je prohodao. Dida je umro prije mjesec dana - kazao je tata Hrgović sredinom ožujka pa istaknuo da je njegov otac imao važnu ulogu u Šimunovom odrastanju.

- Živjeli smo u Vukovaru svi zajedno, imamo dvije kuće jednu pored druge, tako da je Šimun, kao i njegove sestre, kroz djetinjstvo stalno bio uz baku i djeda.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Hrgović je nogomet počeo igrati u Radničkom sa sedam godina te su ga tada primjetili iz Cibalije.

- Stalno sam ga vozio od Vukovara do Vinkovaca. Bio je u Radničkom oko dvije godine. E onda je već počeo igrati ligu limača, na "po terena", tada su ga iz Cibalije zapazili, isticao se i kontaktirali su nas. Tako je s devet godina otišao u Cibaliju. Šest godina je proveo u tom klubu i onda su zvali iz Hajduka. Naravno, hajdukovci smo po rođenju i odmah smo pristali - kazao je Ivica.

Hrgović je inače hrvatski branitelj koji je na Trpinjskoj cesti jedva preživio. Naime, metak mu je prošao kroz vrat nakon čega je bio u komi deset dana, a spasili su ga suborci.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

- Ranjen sam 17. rujna na Hercegovačkoj ulici, dobio sam metak u vrat, ušao je na jednoj strani vrata, izašao na drugoj. Suborci su me prebacili u vukovarsku bolnicu gdje me operirao doktor Njavro, koliko je uopće mogao u tim okolnostima i uvjetima. On mi je spasio život. Deset dana bio sam u komi, a kad sam došao k sebi, prebačen sam u civilnom kamionu kroz kukuruze do slobodnog teritorija, kasnije i u Zagreb. Nas nekoliko ranjenika bili smo praktično zadnji koji smo se izvukli i spasili na taj način, kasnije je još samo konvoj 'Liječnika bez granica' izvukao dio ranjenika. U Zagrebu sam prošao sve bolnice, bio sam dugo bez glasa, ruka mi je bila oduzeta - rekao je Ivica Hrgović u velikom intervjuu za 24sata.

Šimunu i ostatku juniorske momčadi na Poljudu su navijači priredili doček nakon povijesnog uspjeha, a Hrgović je po dolasku rekao:

- Mogu reći da se malo feštalo. Ostvarili smo veliki uspjeh, ali mislim da ćemo nastaviti tako i u sljedećim utakmicama. Prošle godine dogodio nam se Atletico, a ove nas je malo sreća pomazila - kazao je Šimun po slijetanju u splitsku zračnu luku.

Zašto ne osvojiti?

Pamtit će i polufinale protiv Milana, a zašto ne i finale protiv AZ Alkmaara u ponedjeljak?

- Prvo nam je bio cilj biti bolji nego prošle godine, a kad smo ušli u osminu finala onda četvrtfinale pa polufinale. Zašto sad ne osvojiti? Prvo polufinale smo slabije ušli, ali u drugom poluvremenu bili smo bolji i zasluženo prošli dalje - rekao je Šimun nakon pobjede protiv Milana za Arenasport pa opisao gol:

- Izgubio sam loptu, htio sam je presjeći. Nisam htio odustati i zabio sam ga. Rutinerski? Igrao sam nekad lijevog beka...

Stigli su njegovi Vukovarci u Ženevu, bili na tribinama i bodrili ga.

- Jesu, bacio sam im dres. Mogu im zahvaliti, toliki put prijeći da bi me podržali. Lijepo je imati takve prijatelje. Navijači su nam uvijek vjetar u leđa. Lagao bih kad bih rekao da ih ne očekujem u takvom broju. Neka dođu, neće požaliti.

Najčitaniji članci