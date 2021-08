Izbornik hrvatske U-19 nogometne reprezentacije i legendarni 'vatreni' Joe Šimunić prisjetio se za RTL svog gotovo pa legendarnog starta na Sulejmaniju.

Prije osam godina Hrvatska je sa Srbijom na Marakani igrala 1-1, a pred kraj susreta Srbi su imali odličnu šansu. Sulejmani je istrčao iza linija naše obrane, a Šimunić je to spriječio brutalnim startom. Nakon utakmice za njega se ispričao, no i rekao kako bi ga ponovno napravio, a slično misli i osam godina kasnije. Tada je rekao:

- Morao sam napraviti taj crveni karton. Opet bih ga sutra napravio. Ali mi je žao Sulejmanija. Ispričavam mu se i nadam se da nije zaradio neku ozljedu.

Danas je jednostavno objasnio stvari: Što se mora, nije teško! Za RTL je rekao kako nije bilo drugog načina za zaustaviti taj napad, ali nadodao je i kako je njegova greška bila što se loše postavio:

- To je bio start najobičniji koji sam morao napraviti. Što se mora, nije teško. Pogriješio sam jer sam bio previše iza igrača.

Dotakao se i problema u hrvatskoj reprezentaciji poput onih s Bornom Sosom koji je trebao zaigrati za Njemačku pa mu je to propalo, kao i prozivki Ante Rebića koji je ispao s najnovijeg popisa reprezentacije:

- Ja sam veliki protivnik toga da se ima više mogućnosti igranja za različite reprezentacije, treba igrati za reprezentaciju za koju osjeća da treba. Drago mi je da igra za Hrvatsku i da je tu s nama. Rebić? Meni osobno to nije normalno, evo kako bi se to trebalo riješiti. Mislim da je najnormalnije nazvati izbornika ili da se to riješi u četiri oka, daleko od javnosti.