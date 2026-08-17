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Foto: Hrvatski košarkaški savez
ROKO LENI UKIĆ ZA 24SATA PLUS+

Sin legendarnog Hrvata prati tatine korake: Trica za pobjedu? Znao sam da je može pogoditi

Piše Luka Tunjić,

Mladi moraju dobiti šansu sa 17 ili 18, a ne s 22 ili 23 godine, kako se kod nas često događa. Trenerima treba objasniti da je sasvim svejedno jesi li četvrti ili deveti u prvenstvu Hrvatske, govori nam Roko Leni Ukić

Hrvatska kadetska reprezentacija osvojila je Europsko prvenstvo B divizije bez poraza, uz povratak među europsku elitu. U dramatičnom finalu protiv Islanda slavila je 69-67, a naslov je dvije sekunde prije kraja donio Luka Leni Ukić tricom za pamćenje. Njegov otac Roko vodio je momčad s klupe, a Luka je nakon finala proglašen i MVP-jem turnira.

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