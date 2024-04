Sin legende Bundeslige bira između Hrvatske i Paname

Hrvatska i Panama su kontaktirale 18-godišnjeg nogometnog napadača Karla Kuranyija iz podmlatka njemačkog prvoligaša Stuttgarta kako bi nastupao za njihove reprezentacije, izvijestili su panamski mediji TVMax Deportes i Futbol Centroamerica. Kuranyiju, rođenom u Njemačkoj, majka Viktorija Pelčić je Hrvatica, a otac 42-godišnji bivši njemački reprezentativac Kevin Kuranyi koji je i državljanin Paname.

Ostavio je ogroman trag u Schalkeu zabio 71 gol u 162 utakmice, igrao je još za Hoffenheim, Dinamo Moskvu, Stuttgart, a upravo u dresu 'švaba', tamo gdje je Kevin tesao nogometne vještine, svoju karijeru započeo je njegov sin Karlo (18).

Karlo, visok 193 centimetra, ima državljanstvo Njemačke, Hrvatske i Paname. Reprezentacija te srednjoameričke zemlje do 20 godina razmišlja se pojačati mladim Kuranyiem za turnir na kojem će nastupiti u srpnju.

- No izgledi za to se smanjuju. Sve upućuje na to da ga je kontaktirala Hrvatska - izvijestio je portal Futbol Centroamerica.

TVMax je također izvijestio kako je Hrvatski nogometni savez (HNS) kontaktirao Kuranyija koji je u ljeto 2022. prešao iz podmlatka Stuttgart Kickersa u podmladak Stuttgarta. HNS nije odgovorio na upit Hine, a Kuranyi nije bio dostupan za komentar.

Za Hrvatsku igra ili je igralo više nogometaša porijeklom iz Hrvatske, a rođenih u Njemačkoj poput Josipa Stanišića, Marina Pongračića te braće Nike i Roberta Kovača.