Sin predsjednika Milanovića je brončani na Prvenstvu Europe!

Sjajne vijesti s prvog dana Europskog prvenstva u hrvanju za mladiće do 17 i do 20 godina u Novom Sadu. Marko Milanović (20) osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 130 kilograma kroz repesaž!

Milanović je na startu pobijedio Litavca Pijusa Baldysiusa pa izgubio od Turčina Bakira, ali s obzirom na to da je on prošao u finale Hrvat je dobio novu šansu kroz repesaž. Svladao je Grka Gkirnisa i u borbu za broncu Armenca Harutjunjana.

Foto: Hrvatski hrvački savez

Marko Milanović sin je predsjednika Republike Zorana Milanovića i hrvanjem se uspješno bavi godinama. Član je hrvačkog kluba Metalac iz Zagreba. Nedavno je o njemu predsjednik izjavio:

- Gledao sam i da moj sin dođe sa mnom i slika se. On doduše ima više od 190 centimetara i 110 kilograma i na pripremama je za hrvatsku reprezentaciju.

Marko je 2021. bio najbolji mladi kadet po izboru Hrvatskog hrvačkog saveza. Trenirao je džudo u djetinjstvu, a u javnost je dospio i zbog drugog razloga lani nakon što je njegova majka Sanja Musić Milanović poslala mail ravnateljici Klasične gimnazije gdje se žalila na rad profesorice iz matematike.

Foto: Hrvatski hrvački savez

Marku su potom podigli zaključne ocjene iz matematike i likovnog s četiri na pet i završio je nastavnu godinu s prosjekom 5,0. Iste je godine dobio stipendiju Grada Zagreba za izvrsnost, a predsjednik i prva dama osim njega imaju i starijeg sina Antu Jakova.

Osim Milanovića, na Europskom prvenstvu u dvorani Spens sudjeluju i Luka Ivančić u kategoriji do 72 kilograma, Mihael Lukač (do 77 kilograma) i Antonio Lukač (do 82 kilograma). Izbornik je bivši hrvatski reprezentativac Neven Žugaj. Mihael Lukač bio je slobodan u prvom kolu, a u osmini finala pobijedio ga je Turčin Tugcu i nije dobio priliku za repesaž.