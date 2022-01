Stručno trenerska komisija Hrvatskog hrvačkog saveza izabrala je Marka Milanovića, sina predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, najboljim kadetom 2021.godine! Najbolji mlađi senior je Pavel Puklavec, senior Ivan Huklek, dok je u kategoriji juniora nagradu odnio Luka Malobabić.

- Dok je bio klinac, ja sam radio s Markom, a sada je njegov trener Mario Mihalj, a povremeno s njim radi i brat Božo, koji mi bez lakiranja govori da je mali stvarno potencijal. U svemu tome sviđa mi se stav njegova oca koji drži da je hrvanje “pravi proleterski sport u kojem nema novca ni interesa” i da je takav sport uvijek dobro trenirati s odgojne strane - ispričao je za Večernji list trener Nikola Starčević, brat našeg olimpijca Bože, a dodao je i jednu anegdotu:

- Vodio sam Marka na jednom natjecanju za mlađe dječake i, kada sam primijetio da mu je natečen zglob šake, pitao sam ga je li to nešto napuklo, a on mi reče da nije jer da može micati ruku. Nakon dva sata nazvala me njegova mama te mi kazala da su mu napuknule obje kosti podlaktice. Dakle, on je odradio borbu sa slomljenom rukom.

A upravo je, navodno, zbog Bože Starčevića, odnosno njegovog nastupa na Olimpijskim igrama 2016., Marko odlučio zamijeniti džudo hrvanjem što se, očigledno, pokazao kao pun pogodak.

Nagrade u ženskoj konkurencije odnijele su Veronika Vilk u mlađim i Iva Gerić u starijim kategorijama.