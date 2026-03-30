Sinner je ispisao povijest! Ovo nije uspio nitko iz velike trojke

Talijanski teniski fenomen Jannik Sinner potvrdio je svoju apsolutnu dominaciju na svjetskoj sceni osvojivši Miami Open pobjedom protiv Čeha Jirija Lehečke 6-4, 6-4. Nakon što je prije dva tjedna pokorio i Indian Wells, Sinner je kompletirao takozvani "Sunshine Double", no učinio je to na način koji teniski svijet dosad nije vidio.

Prvi u povijesti sa savršenim nizom

Osvajanjem dvaju uzastopnih Masters 1000 turnira u Kaliforniji i na Floridi, Sinner se pridružio elitnom klubu u kojem se nalaze legende poput Jima Couriera, Petea Samprasa, Rogera Federera i Novaka Đokovića. Postao je tek osmi igrač u povijesti s ovim postignućem i prvi nakon Federera 2017. godine.

Međutim, ono što njegov uspjeh čini jedinstvenim jest činjenica da je postao prvi igrač u povijesti tenisa, u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji je osvojio "Sunshine Double" bez ijednog izgubljenog seta. Talijan je na putu do oba trofeja odigrao 24 seta i svih 24 je dobio, demonstrirajući nevjerojatnu mentalnu i fizičku snagu. Najbliže gubitku seta bio je u četvrtom kolu Indian Wellsa, kada je brazilski tinejdžer Joao Fonseca imao tri set-lopte u tie-breaku, no Sinner se uspio izvući i iz te situacije.

Pothvat koji je izmaknuo i najvećima

Koliko je ovaj doseg izvanredan, najbolje govori podatak da ga nisu ostvarili ni najveći u povijesti ovog sporta. Novak Đoković, rekorder s četiri "Sunshine Doublea", i Roger Federer, koji ga je osvojio tri puta, uvijek su putem gubili barem jedan set. Najbliže Sinnerovom pothvatu bili su Đoković 2016. i Steffi Graf 1994. i 1996. godine, kada su naslove osvojili sa samo jednim izgubljenim setom.

Sinnerova dominacija ogleda se i u ukupnom postotku pobjeda na ova dva turnira. Kroz karijeru je ostvario omjer 41-6, što predstavlja impresivnu stopu uspješnosti od 87,23 posto. Time je nadmašio učinak Novaka Đokovića (83,61 posto) i Rogera Federera (81,88 posto), dodatno naglašavajući koliko mu odgovaraju uvjeti na američkom betonu.

Finale koje ni kiša nije mogla omesti

U finalu Miamija protiv Lehečke, Sinnerov pobjednički put nisu uspjela zaustaviti ni dva duga prekida zbog kiše koja su meč odgodila za gotovo tri sata. Talijan je ostao smiren, u prvom setu je na svom servisu bio savršen, a ključni break napravio je kod rezultata 4-4 u drugoj dionici i rutinski priveo meč kraju.

Ovom pobjedom produžio je svoj niz na 34 uzastopno osvojena seta na turnirima iz Masters 1000 serije, srušivši prethodni Đokovićev rekord od 24 uzastopna seta. Porazom shrvani, ali impresionirani Lehečka najbolje je sažeo Sinnerovu igru.

​- Jako sam sretan i tužan u isto vrijeme. Nikad nije lako stajati ovdje nakon izgubljenog finala, ali ako sam već morao izgubiti od nekoga, bolje da je to bio Jannik. Nevjerojatan posao - poručio je Čeh.

*uz korištenje AI-ja