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Sinner pauzira do Wimbledona

Piše HINA,
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Sinner pauzira do Wimbledona
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Foto: Stephanie Lecocq

Sinner će u Wimbledon doći kao prošlogodišnji pobjednik, a ujedno je tada u londonskom All England Clubu osvojio posljednji od četiri Grand Slam trofeja

Admiral

Talijan Jannik Sinner, najbolji svjetski tenisač, nastavlja obavljati liječničke pretrage nakon što mu se dogodio zdravstveni slom na Roland Garrosu gdje je poražen u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Cerundola.

Sinner je u tom meču vodio 2-0 u setovima te 5-1 u trećem kada se počeo osjećati slabo na terenu. Sve je rezultiralo nevjerojatnim preokretom argentinskog tenisača koji je slavio nakon pet setova te je okončao meč s 18-2 u gemovima.

French Open
Foto: Stephanie Lecocq

Prve Sinnerove obavljene pretrage u Torinu i potom u Milanu nisu pokazale, izvještavaju talijanski mediji, nikakve posebne, nove i velike tegobe kod talijanskog tenisača. Iz Sinnerovog tima su najavili da će se 24-godišnji tenisač na terene vratiti tijekom ovog tjedna kada će početi s potpunim treninzima.

Uz to je najavljeno da Sinner neće nastupiti na niti jednom travnatom ATP turniru do Wimbledona kada se očekuje njegov povratak.

Sinner će u Wimbledon doći kao prošlogodišnji pobjednik, a ujedno je tada u londonskom All England Clubu osvojio posljednji od četiri Grand Slam trofeja. Dva puta je slavio na Australian Openu 2024. i 2025. te jednom na US Openu 2024. godine.

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