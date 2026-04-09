Sisak izgubio majstoricu i ostao bez velikog finala Alpske lige...

Hokejaši Siska izgubili su u četvrtak u Ledenoj dvorani Zibel od talijanskog Merana rezultatom 2-3 (0-2, 1-1, ) u odlučujućoj, sedmoj utakmici polufinalne serije playoffa Alpske lige, ali je led svoje dvorane napustio uz ovacije vjernih navijača.

Tako je Sisak završio svoju drugu sezonu u Alpskoj ligi povijesnim nastupom u polufinalu, ali nije uspio napraviti još jedan korak iako mu je nedostajalo sasvim malo. Sisak je pred rasprodanim Zibelom otvorio utakmicu furiozno s nekoliko ozbiljnih prilika i opasnih udaraca u uvodnih pet minuta.

Sisak: Peta utakmica poluifinala Alpske lige KHL Sisak - HC Mefrano | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Nakon što obje momčadi nisu iskoristile po jedan powerplay, Merano polako preuzima inicijativu što je urodilo plodom. Rasmus Nousianen u 13. minuti odličnim udarcem dovodi Merano u vodstvo. Gol kao da je presjekao Siščane što je niti dvije minute kasnije iskoristio Jakob Fuchs koji skreće jedan pak ispred gola Vite Nikolića i zabija za 2-0. Omjer udaraca u prvoj trećini bio je 15-11 u korist Siska

U drugu trećinu Sisak ponovno ulazi žustro stvarajući od početka prilike. Angažirani pristup se isplatio u 24. minuti kada Sang Yeob Kim nakon odličnog prodora i još boljeg dodavanja Vite Idžana prekrasno zabija za 1-2. Uslijedio je dio igre u kojoj Sisak nastavlja s napadima na krilima postignutog gola, ali ga je jedna greška skupo koštala. Nejcu Brusu pak oduzima igrač Merana koji je ušao s klupe za kažnjene igrače i u kontri Merano zabija za 1-3. Strijelac je bio Brayden Sherbinin.

Uzalud se Sisak pokušavao vratiti u igru, a nije mu pomogla ni uvjerljiva nadmoć u broju udaraca (25-8) u drugoj trećini. Merano je uspješno kotrolirao utakmicu u trećem periodu. Tračak nade za domaće donio je ipak Nejc Brus odličnim udarcem sedam minuta prije kraja za smanjenje rezultata na gol zaostatka. Bacio je tada Sisak sve u napad, ali pak nije htio u mrežu. Nije urodio plodom niti povlačenje golmana i ulazak dodatnog napdača u posljednje dvije minute.

Sisak: Peta utakmica poluifinala Alpske lige KHL Sisak - HC Mefrano | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vitezove je tako nadomak najvećeg uspjeha u povijesti u uzbudljivoj sedmoj utakmici playoffa zaustavio talijanski Merano u super-uzbudljivoj seriji.

Iako je Sisak izgubio, prepuna dvorana na Zibelu još je dugo uz ovacije pozdravljala igrače svog kluba koji je i ovako ostvario rezultat za pamćenje ulaskom među četiri najbolje ekipe Alpske hokejaške lige u konkurenciji klubova iz Italije, Austrije i Slovenije. Bila je to kulminacija dramatične polufinalne serije kojoj nije manjkalo neizvjesnosti, preokreta, produžetaka, sjajnih golova i maestralnih obrana vratara.

Sisak je seriju otvorio domaćim porazom 2-4 u utakmici u kojoj je bio većim dijelom bolja momčad i vodio 2-0 sve do pred kraj, ali se Merano čudesno vratio i zabio četiri gola u desetak minuta. Vitezovi su dan kasnije, također u Sisku, uzvratili na impresivan način svladavši goste s uvjerljivih 10-3.

Sisak: Prva polufinalna utakmica doigravanja Alpske lige KHL Sisak - HC Merano | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Sljedeće dvije utakmice igrale su se u Meranu, U prvoj od njih Sisak je slavio s 1-4 i poveo s 2-1 u seriji vrativši prednost domaćeg terena. Idućeg dana utakmica je otišla u produžetak u kojem su pobjedonosni gol za 3-2 dali hokejaši Merana.

S 2-2 u pobjedama serija se preselila na Zibel gdje se odigrao pravi hokejaški triler. Sisak je bio pred vratima poraza kada je svega 50-ak sekundi prije kraja uspio izjednačiti za odlazak u produžetak, gdje je odmah na početku uspio zabiti i slaviti rezultatom 4-3 osiguravši tako meč-pak u idućoj utakmici.

Ona se odigrala dva dana kasnije u Meranu, ali Sisak nije uspio pobijediti i okončati seriju. Premda je dva puta vodio na kraju je izgubio 4-3. Nakon šest utakmica obje momčadi su imale po tri pobjede, pa se o putniku u finale odlučivalo u sedmoj, odlučujućoj večeras u Sisku.

U četvrtfinalnoj seriji Sisak je izbacio talijansku Cortinu s 4-1 u pobjedama.