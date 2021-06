Hrvati su takav narod, potreban je jedan klik da od depresije dođu u potpunu euforiju, kažu Španjolci za našu reprezentaciju.

Legendarni tenisač John McEnroe išao je korak dalje i rekao: "Ako želite sra... u Londonu, samo pošaljite Hrvata na glavni teren". Zbog Ive Karlovića prvi je put u povijesti Wimbledona branitelj naslova, u ovom slučaju Leyton Hewitt, ispao u prvom kolu. U Wimbledonu je Mario Ančić pobijedio Rogera Federera, a tamo je i Goran Ivanišević, također prvi put u povijesti, osvojio turnir s pozivnicom.

I to je tako. Ako želite sra... u skijanju, pošaljite brata i sestru iz grada u kojem je najviša planina jedva iznad 1000 metara.

Tako je i s nogometnom reprezentacijom. Kad god je bilo "stani-pani" naši su odigrali sjajno. I nije slučajno da u našoj anketi čak 73 posto čitatelja smatra da ćemo proći Španjolsku. Atmosfera na treningu je sjajna, nema više grča, nema onog utega koji je bio prije Škotske kad smo morali pobijediti reprezentaciju koju nikad nismo u povijesti. I to na njihovom terenu...

Igra "zrende" ili "ševe", kako vam milo, jedna je od standardnih zezancija na početku treninga. Igrači osjete kontakt s loptom, vrlo brzo ih probije znoj, a uz to jamči i dobru zezanciju. Igra se na jedan dodir, a uvijek se nađe netko tko će brojati. Obično, u većini slučajeva, brojanje se zaustavlja na sedam, osam. Devet, ako vam baš ne ide. Tako su na posljednjem treningu u zrendu ušli Marcelo Brozović i Ante Rebić.

POGLEDAJTE VIDEO: Zezancija na treningu Hrvatske

- Deset, jedanaest, dvanaest - brojao je Domagoj Vida, a Broz i Reba nisu uspjeli dirnuti loptu.

U nogometnom žargonu, rekli bismo, zaglavio im se žeton u ringišpilu. Uostalom, nije lako doći do lopte kad su "vani" Ivan Perišić, Luka Modrić, Milan Badelj, Mateo Kovačić, Bruno Petković, Šime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren...

- Sedamnaest, osamnaest, devetnaest - nastavio je Vida, kad je Dejan Lovren zaustavio niz.

- Nemoj je.. Lovren - rekao je Vida.

I to je dokaz da je atmosfera zaista fenomenalna. Ako je suditi po stavu naših reprezentativaca, nema straha. U redu, Španjolska je jaka, vjerojatno je i favorit protiv Hrvatske, no bili su i 2016. u Bordeauxu pa su izgubili 2-1. Ivan Perišić tada im je "zapaprio" u posljednjim minutama, a Perija na ovom Euru igra sjajno. A kad on igra sjajno, Hrvatska ne gubi.

Vatreni, glavu gore, cijela država je uz vas, ostavite posljednji atom pa i ako izgubite napustit ćemo Euro uzdignute glave. I možda se Brozu na posljednjem treningu zaglavio žeton, no on je igrač za kojeg ćete staviti ruku u vatru da vas neće iznevjeriti. Odmah bismo potpisali da nema igrača na Euru s takvim kapacitetom pluća, koji može odigrati dvije utakmice, jednu za drugom, u istom ritmu.

Uostalom, da se dogodi i najgore, nije sramota izgubiti od Španjolske. Samo, ima taj novčić i drugu stranu. Znaju Španjolci jako dobro da nije sramota izgubiti od Hrvatske....