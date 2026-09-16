Sjajne vijesti: FNC spektakl u Zagrebu sljedeće četiri godine

Nakon što je prošlog vikenda u zagrebačkoj Areni održan FNC 33 spektakl, stigla je odlična vijest za ljubitelje borilačkog sporta. Borilački event u Zagrebu privukao je gotovo 20 tisuća ljudi, a glavni čovjek FNC-a Dražen Forgač nekoliko dana nakon spektakla objavio je kako će gledatelji moći uživati u FNC-u sljedeće četiri godine.

- FNC će iduće četiri godine održavati događaje početkom devetog mjeseca u Areni Zagreb. Dogovoreni su datumi za 2027., 2028., 2029. i 2030. godinu - napisao je na svom Instagram Storyju.

Foto: Instagram story

Dan ranije, Forgač se na društvenim mrežama osvrnuo na cijeli projekt u zagrebačkoj Areni.

- Najbolja produkcija eventa do sada. Najbolja produkcija TV prijenosa do sada. Rekordan prihod od ulaznica. I vrhunske borbe – možda i najbolje u povijesti FNC-a. Hvala vam. Stvarno, od srca hvala publici na vrhunskoj atmosferi u Areni, na podršci svakom borcu i na poštovanju prema pobjednicima i poraženima - stoji u objavi.

