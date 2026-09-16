Obavijesti

Sport

Komentari 0
POTVRDIO ČELNIK FNC-A

Sjajne vijesti: FNC spektakl u Zagrebu sljedeće četiri godine

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Sjajne vijesti: FNC spektakl u Zagrebu sljedeće četiri godine
2
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hrvoje Sep - Ante Bilić | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

FNC je osigurao Arenu Zagreb i za sljedeće četiri godine! Nakon spektakla pred 20 tisuća ljudi, Forgač otkrio nove datume do 2030.

Admiral

Nakon što je prošlog vikenda u zagrebačkoj Areni održan FNC 33 spektakl, stigla je odlična vijest za ljubitelje borilačkog sporta. Borilački event u Zagrebu privukao je gotovo 20 tisuća ljudi, a glavni čovjek FNC-a Dražen Forgač nekoliko dana nakon spektakla objavio je kako će gledatelji moći uživati u FNC-u sljedeće četiri godine. 

IZMAMILE POGLEDE FOTO Ljepotice su blistale na FNC-u u Zagrebu! Ring djevojke malo su toga prepustile mašti
FOTO Ljepotice su blistale na FNC-u u Zagrebu! Ring djevojke malo su toga prepustile mašti

- FNC će iduće četiri godine održavati događaje početkom devetog mjeseca u Areni Zagreb. Dogovoreni su datumi za 2027., 2028., 2029. i 2030. godinu - napisao je na svom Instagram Storyju. 

Foto: Instagram story

Dan ranije, Forgač se na društvenim mrežama osvrnuo na cijeli projekt u zagrebačkoj Areni. 

- Najbolja produkcija eventa do sada. Najbolja produkcija TV prijenosa do sada. Rekordan prihod od ulaznica. I vrhunske borbe – možda i najbolje u povijesti FNC-a. Hvala vam. Stvarno, od srca hvala publici na vrhunskoj atmosferi u Areni, na podršci svakom borcu i na poštovanju prema pobjednicima i poraženima - stoji u objavi. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete
FOTO: MILICA VILDOZA (EX TASIĆ)

Argentinski košarkaš mijenjao je vjeru zbog prelijepe Srpkinje, bili su uhićeni, sad imaju dijete

Luca Vildoza i Milica Vildoza (ex Tasić) zajedno su već više od tri godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Argentinski košarkaš odlučio je promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE IZAĆI S NJOM

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju
Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti
ZOVU JE HULK

Bodibilderica ima lice anđela, ali tijelo bi vas moglo prestrašiti

Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026