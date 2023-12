Sjajni Zubčić nakon Alta Badije: Krvavo sam radio na treninzima da opet budem na postolju!

Filip Zubčić ponovno je u samom vrhu veleslalomaša! Potvrdio je to najbolji hrvatski skijaš odličnim rezultatima na dvjema utrkama u talijanskoj Alta Badiji.

U nedjelju je završio drugi i popeo na postolje prvi put nakon pune dvije godine, odnosno nakon skoro tri godine u veleslalomu, dok mu je danas postolje izmaklo za samo 14 stotinki, koliko je kasnio za Žanom Kranjecom.

Zubo je presretan!

- Rekao bih jedan fenomenalan vikend iza nas, nakon dugo vremena. Uspio sam već tri utrke spojiti od početka sezone, što je veliki plus ako pogledamo zadnje dvije godine - rekao je Zubčić pa dodao:

Foto: LEONHARD FOEGER

- Malo sam bio ljutit kad sam ušao danas u cilj jer, kada si u poziciji za postolje ili pobjedu i kada to na kraju ne uspiješ, moraš malo onako bit ljutit na sebe. Sada su se već malo slegli dojmovi tako da sam zadovoljan. Uzeli smo 130 bodova u dva dana, što je super. Tek su tri veleslaloma iza nas.

Odermatt je izvanserijski

Spomenimo da je Zubčić u nedjelju preuzeo vodstvo s više od dvije sekunde boljim vremenom od Slovenca Kranjeca, no Švicarac Marco Odermatt pokazao je da je u ovom trenutku najbolji skijaš svijeta. Čovjek jednostavno - nije normalan.

- Marco (Odermatt, pobjednik oba veleslaloma, op. a.) je trenutno izvanserijski. Jučer sam ga malo uspio uloviti, međutim, ako se hoćemo protiv njega boriti, moramo tražiti jednu stepenicu više. To je meni super, uvijek prihvaćam izazove. Veleslalom je iza nas, okrećemo se slalomu i onda božićnoj stanci - kazao je pa dodao:

Foto: LEONHARD FOEGER

Krvavo sam se borio i trenirao da se vratim na postolje

- Jučer, kada sam ušao u cilj, bilo je puno emocija. Kada uđeš u cilj s dvije sekunde prednosti... To sanjaš kada si u krevetu. Realno, bilo me baš briga što će biti, bila je runda koju možda nikad nisam imao. Uvijek si misliš, možda će ići sporije, ali on je odskijao fenomenalno, njegovi treneri nisu mogli vjerovati da će to sustići. Uvijek imamo tako neke izvanserijske sportaše.

- Dvije i pol godine sam se borio da se vratim na postolje, krvavo sam radio i trenirao. Možda te to malo isprazni, živim skijanje već 24 godine. Uspio sam biti u vrhu, nisam bio 19. ili 20. - zaključio je Zubčić koji sada drži treće mjesto u poretku za mali, ali i veliki kristalni globus!