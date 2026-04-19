Sjećanje na Nikolu Pokrivača trajat će vječno! Legende igrale revijalnu utakmicu na Klinčeku

Legende Dinama i hrvatske reprezentacije sastale su se na Klinčeku u revijalnoj utakmici povodom sjećanja na tragično preminulog Nikolu Pokrivača. Podsjetimo, legendarni "vatreni" poginuo je 18. travnja 2025. u prometnoj nesreći.

Dinamo je nastupio u sastavu: Lončarić, Etto, Ibanez, Krstanović, Antolić, Čale, Štrok, Vrdoljak, dok su za Hrvatsku igrali Kelava, Badelj, Mandžukić, Pranjić, Leko i Schildenfeld. Dinamu je trener bio Silvio Marić, a Hrvatskoj Nikola Jurčević.

Igralo se dva puta po 15 minuta, a u 23. minuti se utakmica prekinula kako bi sveprisutni velikim pljeskom odali počast Pokrivaču. Iako je utakmica bila revijalnog karaktera, valja izdvojiti trostrukog strijelca Jerka Leku i dvostrukog strijelca Luisa Ibaneza, a Hrvatska je na kraju slavila 6-4.

Zagreb: Revijalna utakmica legendi Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije u čast Nikole Pokrivača | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Leko je nakon utakmice podijelio svoje dojmove.

- Lijepa priča, ovdje je Nikola provodio dosta vremena, blizu smo živjeli. Lijepo je da smo se okupili mi prijatelji i suigrači koji su s njim igrali, nadam se da će ovo postati tradicija. Došla je i Nika (kćer Pokrivača), brinemo se koliko možemo za sve. Sjećanje živi i živjet će vječno.

Dobro se igralo?

- Je, svi su sportaši, svi žele igrati. Mandžo je rekao da ćemo se malo zezati, ali vidjeli ste ga ha-ha. Drago mi je smo se okupili ovom prigodom, bilo je i puno djece i to je najbitnije - rekao je Leko pa prepustio mikrofon Gordonu Schildenfeldu.

- Fantastičan osjećaj je biti ovdje. Nažalost Nikola nije s nama, ali lijepe uspomene ostaju. Danas je bio velik događaj, drago mi je da smo se okupili, ljudi su podržali i neka se nastavi.

Niste popuštali na terenu jedni drugima?

- Ne ne, pokazali smo karakter. Mislili smo da će biti revijalno, ali kad smo vidjeli protivnike znali smo da se moramo malo oznojiti.

Luis Ibanez zabio je dva gola za Dinamo.

- Jako lijepo od kluba i zaklade Nema predaje što su ovo organizirali. Nikola mi je bio jako dobar prijatelj, ne samo kolega, a jučer je bilo godinu dana obljetnice nakon što nas je napustio. Svi ga pamtimo po tome što je bio nasmijan.

Bi li Nikola igrao za Dinamo ili za reprezentaciju?

- Za reprezentaciju. On je uvijek govorio da je ponosan što je igrao za reprezentaciju i uvijek ga je bilo lijepo gledati sa hrvatskim dresom.

Zabili ste dva gola?

- Nismo imali zagrijavanje pa nam je bilo teško u početku, ne volim izgubiti ni u revijalnoj utakmici, ali oni su zabili dva gola više na kraju. Lijepo je igrati s ovako dobrim igračima - rekao je.

Tko je bio Nikola Pokrivač?

Legendarni nogometaš igrao je na poziciji veznog igrača, a u karijeri je osim za Dinamo igrao i za čitav niz hrvatskih i inozemnih klubova. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 15 puta, a život je izgubio u prometnoj nesreći u blizini Karlovca.