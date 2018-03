Sjećate se kipara koji je izradio Ronaldovu bistu? Popravio se...

Bilo je neizdrživo. Ljudi su me zvali doma i pitali jesam li vidjela bistu. To su bili teški dani za nas, rekla je supruga Emanuela Santosa, čovjeka koji je prošle godine izradio onu famoznu bistu Cristiana Ronalda u zračnoj luci u Madeiri.

Pričalo se da su je naručili direktno iz lože Nou Campa.

BREAKING: Ronaldo's bust breaks silence with official statement pic.twitter.com/EOEe1kuE6t — JOE.co.uk (@JOE_co_uk) March 30, 2017

Lots of people taking the piss out of that Ronaldo statue yesterday, looked fine to me... pic.twitter.com/BnC19ZNvoe — Paddy Power (@paddypower) March 30, 2017

The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/240RxSvqAt — GeniusFootball (@GeniusFootball) March 30, 2017

E, to je već bolje

Emanuel Santos radio je na aerodromu kao čistač i čuo je da će zračna luka dobiti ime po Ronaldu pa se šefovima ponudio da izradi bistu Portugalcu u čast.

Prihvatili su, a na otvaranje je stigao i Cristiano.

- Pa ni Isus nije mogao udovoljiti svima. Ne znam u čemu je problem. Ovo je pitanje ukusa, nije baš tako jednostavno, nekima se sviđa, nekima ne. Radio sam prema Ronaldovoj fotografiji koju sam pronašao na internetu - rekao je tada Santos.

Godinu dana poslije, pitali su ga za tu bistu i izazvali da napravi novu.

- Malo je teško pričati o komentarima na moj rad. Na svu sreću, to je završilo - rekao je Santos, koji se prvo nasmijao, a onda pokazao i da su ga pogodile kritike.

Ronaldo's bust looks OK to me. pic.twitter.com/lcE0mywsey — Captain Howdy (@MajorPazuzu) March 29, 2017

Prihvatio je izazov i napravio novu bistu.

- Volim izazove - rekao je Santos.

Ovaj put stvarno nalikuje slavnom nogometašu.

Emanuel Santos saw his dream project turn into a nightmare, but that didn’t stop him having a second go. @KellyNaqiUK spent a month with THAT Ronaldo sculptor https://t.co/nc0aOtrzaE pic.twitter.com/r2dJDlKu6H — B/R Football (@brfootball) March 29, 2018