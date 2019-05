Sjećate se njega? Chamakh se udebljao do neprepoznatljivosti

Sjećate li se Marokanca Marouanea Chamakha? Bio je jedan od najboljih igrača francuske lige, osvojio duplu hranu s Bordeauxom 2009. godine, a onda ga je godinu poslije kupio Arsenal. Dani iz snova kojeg brojni nogometaši samo mogu poželjeti, zar ne? Trebalo je samo brusiti taj neviđeni i pomalo 'divlji' marokanski dijamant, no negdje se izgubio u tom procesu brušenja.

Marokanski napadač Marouane Chamakh (35) objavio je kako završava igračku karijeru nakon što tri godine nije uspijevao pronaći klub.

- Skoro tri godine prošle su otkako sam zadnji put igrao nogomet. Ovo je moj kraj što se tiče igranja. Želim biti bliže svojoj porodici i sada mogu reći da je moja karijera završena. Možda se okušam kao trener ili neki savjetnik jer mi nogomet zaista nedostaje. Pokušati ću da dobijem licence i da idem ozbiljno korak po korak - priznao je suznih očiju Chamakh na na jednoj francuskoj televiziji, a mnoge je šokirao njegov izgled.

