Skandal: Igrači se pijani slupali, kapetan im je teško ozlijeđen...

Skandal u Engleskoj! Igrači drugoligaša Derby Countyja imali su nesreću nakon klupske večere, a zbog zadobivenih ozljeda sezona je gotova za kapetana Richarda Keogha! Njemu je stradalo koljeno, ozlijeđen mu je i gležanj i ove sezone više neće zaigrati.

Keogh je imao nesreću sa suigračima Tomom Lawrenceom i Masonom Bennettom nakon organiziranog okupljanja igrača na kojem se kuglalo, jelo i previše popilo. Lawrence i Bennett su nakon nesreće uhićeni. Iako je većina ekipe nakon večere otišla doma, nekoliko njih je nastavilo piti u izlasku. Pod utjecajem alkohola su sjeli u automobile i ubrzo doživjeli nesreću.

