Skandal na Otoku uoči borbe za 230 mil. eura. Southampton je poslao 'Jamesa Bonda' i požalio

Uoči ključne utakmice doigravanja za ulazak u englesku Premier ligu između Middlesbrougha i Southamptona, izbio je skandal zbog navodnog špijuniranja koji je bacio sjenu na jedan od financijski najvažnijih dvoboja u svijetu nogometa. Cijela priča neodoljivo podsjeća na kontroverzni slučaj "Spygate" koji je prije nekoliko godina pokrenuo legendarni Marcelo Bielsa.

Komična špijunaža ili ozbiljno varanje?

Kad se spomene špijuniranje u nogometu, prva asocijacija su tajne operacije, skrivanje po grmlju i teleobjektivi. No, kako se čini, ponekad je stvar mnogo jednostavnija. Trening centar Middlesbrougha, Rockliffe Hall, nije samo nogometni kompleks, već i luksuzni hotel, spa i golf resort otvoren za javnost, što ga čini prilično nezgodnim za čuvanje tajni.

Prema navodima britanskih medija, upravo tu se u četvrtak ujutro odvila prava drama. Osoba za koju se vjeruje da je analitičar Southamptona nije se morala previše truditi. Navodno je parkirao kod golf kluba, prošetao nekoliko stotina metara do vrha malog brda s kojeg se pruža savršen, nesmetan pogled na trening terene.

Zaposlenici Middlesbrougha uočili su ga kako stoji, nosi slušalice i mobitelom snima trening. Postoji čak i sumnja da je prijenos išao uživo putem videopoziva. Neki izvori tvrde da je koristio i profesionalnu opremu s mikrofonom dovoljno snažnim da snimi taktičke upute trenera Kima Hellberga.

Ono što je uslijedilo više podsjeća na scenu iz komedije nego na hladnokrvnu špijunsku operaciju. Kad mu je prišao član osoblja Middlesbrougha, muškarac se odbio predstaviti, panično je obrisao sadržaj s mobitela i pobjegao. Utrčao je u WC u zgradi golf kluba, presvukao se u odjeću koju je pripremio u torbi i žurno napustio kompleks. No, nije bio dovoljno brz. Fotograf Middlesbrougha uspio ga je snimiti, a snimke nadzornih kamera zabilježile su cijeli incident.

Ekspresna istraga i moguće kazne

U Middlesbroughu su pobjesnili i odmah sve prijavili Engleskoj nogometnoj ligi (EFL). Ubrzo je stigla i službena reakcija. EFL je podigao optužnicu protiv Southamptona zbog kršenja dvaju pravila: 3.4, koje nalaže da se klubovi jedni prema drugima moraju ponašati s "najvećim poštenjem", i 127, koje izričito zabranjuje promatranje treninga suparničke momčadi unutar 72 sata prije utakmice.

Southampton je u kratkom priopćenju potvrdio da će "u potpunosti surađivati" s ligom. S obzirom na hitnost situacije, EFL je zatražio da neovisna disciplinska komisija slučaj obradi po ubrzanom postupku. Middlesbrough navodno traži najoštriju moguću kaznu, a raspon sankcija je širok - od novčanih kazni, preko oduzimanja bodova, pa sve do, u teoriji, izbacivanja iz doigravanja.

Slučaj koji podsjeća na legendarnog 'El Loca'

Cijela ova afera nevjerojatno podsjeća na siječanj 2019. i čuveni "Spygate" skandal. Tada je član stručnog stožera Leeds Uniteda uhvaćen kako promatra trening Derby Countyja. Trener Leedsa, Marcelo Bielsa, ne samo da nije demantirao optužbe, već je sazvao izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj je priznao da je slao špijune na treninge baš svakog protivnika te sezone.

Leeds je tada kažnjen s 200.000 funti, koje je Bielsa platio iz vlastitog džepa. Upravo je taj incident potaknuo EFL da uvede novo pravilo, broj 127, koje sada Southamptonu prijeti ozbiljnim posljedicama. Tadašnji izvršni direktor lige, Shaun Harvey, izjavio je kako će kazne služiti kao "jasno sredstvo odvraćanja za budućnost". Očito, nije svakoga odvratilo.

Zašto je ulog tako golem?

Da bi se razumjela ozbiljnost situacije, treba znati što je na stolu. Finale doigravanja za Premier ligu često se naziva "najbogatijom utakmicom na svijetu". Pobjednik ne dobiva samo sportski prestiž, već i ulaznicu u financijski raj prve lige.

Promocija donosi klubu financijsku injekciju vrijednu oko 200 milijuna funti kroz televizijska prava, sponzorstva i komercijalne prihode. Taj novac može promijeniti sudbinu kluba, omogućiti ulaganja u momčad i infrastrukturu te osigurati dugoročnu stabilnost. Zbog tako ogromnog uloga, tenzije su na vrhuncu, a iskušenje da se stekne bilo kakva prednost, pa i ona nepoštena, očito je preveliko za neke.

Coventry i Ipswich već su osigurali izravan plasman u Premier ligu, dok će treći putnik biti odlučen kroz doigravanje. U polufinalu se 9. svibnja od 13.30 sati sastaju Middlesbrough i Southampton, Millwall i Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, odigrali su u petak na prvom susretu 0-0.

Uzvrati polufinala igraju se 11. i 12. svibnja, a finale je na rasporedu 23. svibnja na Wembleyju.

*uz korištenje AI-ja.