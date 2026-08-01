SKANDAL NA UFC-U BEOGRAD Srbin ušao u kavez uz pjesmu koja svojata Dubrovnik i Knin

U Beogradu se održava još jedan UFC spektakl, a svoj debi odradio je srpski MMA borac Borislav Nikolić koji je u napetoj borbi svladao Rusa Marka Vologdina jednoglasnom sudačkom odlukom, ali pobjedu je zasjenio njegov sramotan potez prije meča.

Srpski borac za izlazak pred domaću publiku prije meča odabrao je odabrao je pjesmu "Sini jarko sunce s Kosova" Danice Crnogorčević. Iako pjesma govori o Kosovu, u spornim stihovima spominju se i dva hrvatska grada.

"Od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja... Sa Avale, Lovćena i Šare, kliče Srpstvo, ustani, Lazare"- glase sporni stihovi koji su pušteni u dvorani. Ovaj potez izazvao je zgražanje hrvatskih navijača jer je putem najveće svjetske MMA platforme promovirana velikosrpska ideologija koja svojata hrvatske gradove koji su u Domovinskom ratu pretrpjeli ogromne žrtve.

Unatoč sramotnom izboru pjesme i njezinim stihovima, Nikolić je pobijedio. U borbu je ušao kao zamjena, a tijekom borbe doživjelo je uspone i padove. Rus je bolje otvorio borbu, ali je u drugoj rundi Nikolić bio dominantniji. U istom ritmu nastavio je Srbin i u trećoj rundi. Pred kraj borbe, Nikolić je došao u "full mount" poziciju i zasuo protivnika serijom udaraca u parteru, no izdržljivi Rus je preživio do zvona.