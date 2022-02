U jeku velikog broja kritika na račun organizacije Zimskih olimpijskih igara, domaćinima se dogodio još jedan veliki gaf koji će se teško zaboraviti.

Za bugarsku skijašicu Evu Vukadinovu (20) vjerojatno niste čuli, ali ona je svoj san ostvarila plasmanom na Olimpijske igre. Radovala se nastupu u slalomu za koji je krvavo radila, ali nepromišljenost jednog radnika skoro ju je koštala ozbiljnije ozljede.

Bila je u potpunosti fokusirana u prvoj vožnji, brzo i tečno prolazila je pored vrata, a odjednom se ispred nje pojavio jedan radnik! Uspjela ga je nekako izbjeći i zaustaviti se. Bila je u šoku. Nije još ništa bilo jasno. Gledala ga je u čudu tražeći objašnjenje, a on se odšetao do jednih vrata gdje mu je ostao alat i napustio stazu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok je ona skijala, radnik na stazi očito to nije znao pa je odlučio popraviti jedna vrata. Zbog njegove nepromišljenosti mogli su oboje nastradati, ali samo zbog njezine prisebnosti njemu ništa nije bilo. Ona je zadobila frakturu šaku.

Dobila je mogućnost novog nastupa, ali to nije bilo to. Bila je rastrojena, umorna i u šoku. Osvojila je tek 59. mjesto u prvoj vožnji. Tako razočarana i tužna obratila se svima na Instagramu. I žestoko udarila po organizatorima.

- I dalje ne mogu vjerovati što se dogodilo. Ne mogu opisati kako se osjećam. Pomislila sam: Zašto ja? Zašto se to nije dogodilo nijednoj od 30 najboljih cura? Je li se to uopće moglo dogoditi jednoj od njih? Ne znam odgovore na ta pitanja. Jedino što znam je da sam skijala jako dobro unatoč frakturi ruke (prije nego što je taj tip odlučio ostaviti komad metala pored jednih vrata). Dokazala sam sebi da ja to mogu, da sam jaka i da mogu proći kroz sve - napisala je bugarska skijašica pa nastavila:

- Dolazim iz male skijaške zemlje, ali neću šutjeti o tome. Iako sam dobila novi pokušaj, svi znamo da to nije isto. Ne kada se morate spustiti do žičare, ići gore, spustiti se na start i početi skoro odmah. Možda nisam jedna od najboljih na svijetu i nisam kandidat za postolje, ali sam se trudila i krvavo radila da dođem do tu. Zar ne zaslužujem istu priliku kao i svi ostali? Duboko sam razočarana i ne mogu vjerovati da se ovako nešto dogadilo na tako elitnom sportskom događaju kao što su Olimpijske igre. No, možda se to dogodilo s razlogom. Drago mi je što nisam slomila noge na tim vratima. Jedno je biti na stazi radi popravka, ali je sasvim drugo ostaviti komad metala na vratima i pretvarati se da je to nešto sasvim normalno - napisala je Vukadinova.

Bile su joj ovo prve Olimpijske igre, ali sigurno ih neće pamtiti po dobrome. No, tek joj je 20 godina i pred njom je još puno toga. I toga je sama svjesna.

- Tužna sam, jako tužna ali i sretna i ponosna na sebe što sam se borila do kraja. Također se nikada neću riješiti osmijeha na licu, jer me ništa ne može srušiti - zaključila je Vukadinova.