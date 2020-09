Skandal u Srbiji: S leđa polomio protivnika pa se čudio crvenom

<p>Iako su nogometne tribine u Srbiji još bez gledatelja, oni pred malim ekranima svjedočili su efektnom low kicku kojim je <strong>Aleksandar Andrejevič</strong> (28) u stilu <strong>Badra Harija</strong> na pod poslao Kolumbijca <strong>Dilana Ortiza</strong> (20), a sudac je odmah prekinuo susret.</p><p>Bio bi to prekrasan kraj za Andrejeviča da je to napravio u ringu ili pak kavezu, ali za njega je sudački prekid na nogometnom terenu značio i isključenje iz igre u drugoj minuti sudačke nadoknade, pred sam kraj utakmice.</p><p>Bilo je to u srpskoj Superligi, odnosno elitnom rangu tamošnjeg nogometa gdje su u sedmom kolu igrali <strong>Proleter </strong>i <strong>Mačva </strong>(0-0). frustrirani nogometaš domaće momčadi nije se mogao strpjeti da se Kolumbijac odmakne od lopte te je odlučio uzeti stvar u svoje noge. S leđa ga je snažno udario po nogama, a Ortiz je samo pao i počeo se previjati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Krvnički start nogometaša Proletera (od 5:20)</strong></p><p>Bilo je jasno što slijedi, direktni crveni karton kojem se srpski nogometaš čudio kao da je napravio neki dvojbeni faul, a ne pokazao kako uvijek ima rezervnu opciju ako se nešto ispriječi u nogometnoj karijeri. Za ovaj skandalozan potez će Andrejevič zasigurno dobiti i dodatnu kaznu od nogometnog saveza Srbije.</p><p>Do kraja utakmice Proleter i nije imao mnogo vremena za pobjedonosni gol, ali njihov će igrač najvjerojatnije imati mnogo vremena za razmišljanje o ovom nesmotrenom potezu.</p>