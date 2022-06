Skandalozna odluka! Buriću tri susreta kazne radi brutalnosti?!

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u ponedjeljak će igrati osminu finala Svjetskog prvenstva koje se održava u Mađarskoj. Na Gruzijce ćemo brojčano oslabljeni i to nakon što je Fina službeno izvjestila kako je hrvatski reprezentativac Rino Burić dobio tri utakmice kazne zbog situacije koju u Međunarodnoj organizaciji vodenih sportova tretiraju kao brutalnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

To znači da će Ivica Tucak na raspolaganju imati samo 12 vaterpolista i to nakon što je naknadno utvrđeno da je Burić na susretu Hrvatske i Japana japanskog igrača udario šakom u trbuh. Navodno je riječ o podvodnoj kameri, no cijela situacija je dosta konfuzna.

Sudac to nije vidio u trenutku kada se dogodilo i nije odmah sudio brutalnost što inače nosi četiri minute igranja s igračem manje. Prema pravilima naknadno donošenje stegovne mjere temeljem pregleda video snimke je legitimno, ali kazna od tri utakmice je prilično brutalna.

Igrač nije ozlijeđen, pod vodom se događa sve i svašta što javnost uglavnom i ne vidi i ovakve stvari se rješavaju puno blažim mjerama. Što će Hrvatski vaterpolski savez pokušati iskoristiti i priložiti žalbu.

No, jedno je jasno. Bez Rine Burića smo protiv Gruzije. A nadamo se da nećemo biti i protiv Srbije koja nas čeka u četvrtfinalu...

Najčitaniji članci