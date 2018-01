Drama u Areni! Šveđani ušli u finale EP-a nakon produžetaka

DANSKA

Danska je, pak, bila u nešto lakšoj skupini na startu prvenstva. Nakon pobjede protiv Mađarske, šokirala ih je Češka, no sve su ispravili protiv Španjolaca i u drugi krug prenijeli dva boda.

A onda su redom nanizali Sloveniju, Njemačku i Makedoniju te s prvog mjesta ušli u polufinale. Ne igraju bajno, ne dominiraju, no to su ipak Danci, pobjeđuju kao i Francuzi, i kad ne igraju dobro.

Najbolji strijelac im je Mikkel Hansen s 29 golova, no puno i promašuje. Za to mu je trebalo čak 55 udaraca.Lauge Schmidt zabio je 25, Damgaard 21... Golmani im nisu u nekoj veličanstvenoj formi kao što bi se to očekivalo. Pogotovo se to odnosi na Landina koji je na 28 posto obrana. No pokriva ga Green koji ima 40 posto obrana.