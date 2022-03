Chelsea je kao gost svladao Burnley 4-0 u 28. kolu engleske Premier lige. Unatoč visokoj pobjedi 'bluesa' jedan događaj s početka susreta zakupio je pažnju svjetskih medija.

Naime, uoči početka samog dvoboja održana je minuta šutnje kako bi se iskazala solidarnost Ukrajini i svemu što se u ratom pogođenoj zemlji događa.

Dok je šutnja trajala, skupina navijača Chelseaja skandirala je "Roman Abramovič, Roman Abramovič" iskazujući privrženost još uvijek vlasniku kluba. Ruski milijarder nakon 19 godina odlazi iz kluba zbog pritiska javnosti i prijateljskih odnosa s Vladimirom Putinom, a potencijalni kupac londonske momčadi još nije poznat.

- Ovo jednostavno nije pravi trenutak. Ako već iskazujemo solidarnost, onda to moramo napraviti zajedno. Zajedno klečimo na koljenu. Ako važna osoba iz našeg ili drugog kluba premine imamo minutu poštovanja. To nije trenutak za druge poruke. To je trenutak u kojem pokazujemo poštovanje - rekao je nakon utakmice menadžer Chelseaja Thomas Tuchel pa dodao:

- Želimo to napraviti i trebamo svoje navijače da učine isto za vrijeme dok traje minuta šutnje. Radimo to zbog Ukrajine i druge stvari u tom trenutku nisu bitne. Ukrajinci imaju našu podršku, naše misli su s njima.

U eri Romana Abramoviča Chelsea je osvojio čak pet titula u Pemier ligi, a uzeo je i dvije Lige prvaka. Navijači londonske momčadi nisu mu to zaboravili.

Inače, nakon blijedog prvog poluvremena James je doveo Chelsea u vodstvo kod Burnleyja u 47. minuti, uslijedila su dva pogotka Kaija Havertza (52, 55), a pobjedu je zapečatio Pulišić (69). Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić je igrao od 70. minute.