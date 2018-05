Škarice života! Je li ovaj gol Balea ljepši i od Mandžinog?

U samo 13 minuta čak tri pogotka u finalu Lige prvaka, a onaj zadnji i najljepši zabio je Gareth Bale.

Samo tri minute nakon ulaska u igru Gareth Bale prekrasnim je škaricama zatresao mrežu Lorisa Kariusa, koji je u ovoj situaciji bio nemoćan. Baleu je ubačaj Marcela savršeno 'sjeo' na nogu i postigao je gol kakav se rijetko viđa.

Gareth Bale - take a bow son. Simply incredible. pic.twitter.com/XPe3I8t4Gy

A je li ljepši od onog Mandžinog iz prošlogodišnjeg finala procijenite sami.

A dvadesetak minuta nakon toga, Bale je opet zatresao mrežu Liverpoolovog vratara, ovaj puta zbog njegovog kiksa, već drugog na ovoj utakmici. Pucao je Bale po sredini gola s velike udaljenosti, a presamouvjerenom Kariusu lopta kao da je prošla kroz ruke.

Gareth Bale with his second goal ⚽️⚽️ #UCLfinal pic.twitter.com/LDrOR28dmg