Talijanski skaut Adelio Moro, koji je trenutačno stručni suradnik Tuttosporta, proteklog je tjedna posvetio kolumnu Dinamovom mladom nogometašu Ivanu Šaraniću (17).

Naime, Moro je u došao u Zagreb 2018. kao skaut Intera na utakmicu protiv Fenerbahčea kako bi pogledao neke igrače iz seniorske momčadi, ali uhvatio je vremena da ode 'škicnuti' i mlađe uzraste.

- U Zagrebu sam 2018. godine išao gledati Dinamo protiv Fenerbahčea. Htio sam vidjeti mogu li Olmo, Rrahmani i Gojak igrati za Inter. Prijatelj mi je savjetovao da odem pogledati momčad do 17 godina i tamo sam vidio Šaranića. Imao je 15 godina i odmah se vidjelo da je nešto posebno. Pratim ga otad i u Hrvatskoj su uvjereni da može postati njihov De Bruyne. Mene više podsjeća na Kuluševskog, to je moderna desetka. Vrhunski klub bi ga trebao uzeti što prije - piše Moro pa objašnjava što ga je to očaralo kod mladog Hrvata:

- Može igrati na više pozicija, ali je prava desetka. Može kreirati, zabijati, ima tehniku i lijevu nogu, sjajnu tehniku i dribling. Može kontrolirati ritam, kreativan je. Ima dobar udarac i zna potegnuti izvana često. Odlično izvodi i slobodne udarce, a solidan je i u zračnim duelima. Mora još puno učiti i mlad je, ali surađivao sam s klubovima poput Juventusa ili Reala. Da sam na njihovom mjestu, odmah bi ga doveo.

Šaranić je u Dinamo školu došao 2015. iz Segeste, a po Transfermarktu trenutačno vrijedi pola milijuna eura. Redovito konkurira za mlađe uzraste reprezentacije.