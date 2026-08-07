Skaut o Rusu koji je jako blizu Dinama: 'Sjajan posao Bobana, neće imati nikakvih problema'

U svlačionicu zagrebačkog Dinama uskoro bi trebao stići ruski veznjak Kiril Kravcov (24). Istekao mu je ugovor sa Sočijem, nastupao je za Zenit, a sada je vrlo blizu maksimirskog kluba. O njegovom transferu govorio je crnogorski skaut Jovan Tanasijević za ruski portal RB Sport. Smatra kako za Kravcova neće biti problema u Zagrebu.

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- Ruski igrači nemaju problema u Hrvatskoj, te dvije države imaju duboku povezanost. Tako ni Kravcov neće imati nikakvih poteškoća, ni sa životom u Zagrebu, ni na terenu i u svlačionici - rekao je Tanasijević pa dodao:

- Za igrača je to sjajna stvar. Dinamo se uvijek bori za titule i Ligu prvaka, a u najlošijem scenariju igrat će u Europa ligi. Mlad igrač sigurno će ondje napredovati. To je fantastičan posao Bobana, i za Kravcova i za ruski nogomet.

Tanasijević je dao svoje viđenje Dinama.

- Dinamo nije isti klub kao prije tri ili četiri godine, na malo je nižoj razini. Imali su problema s transferima i novcem, ali zaradili su od prodaje igrača. Boban sada skrenuo fokus prema vlastitoj akademiji i stranim igračima na kojima kasnije može zaraditi preprodajom. Kravcov će se jako dobro snaći. Na ljude, život, hranu, vremenske uvjete i uvjete za rad brzo će se prilagoditi - zaključio je Crnogorac.