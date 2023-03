Skauti nahrlili u Varaždin pa su gledali utakmicu - bez golova

Hrvatska U-21 reprezentacija u Varaždinu je ugostila Izrael, a završilo je mršavih 0-0. Susret su pratili brojni skauti, a stigao je i Dario Šimić, koji je nedavno postao novi član uprave Dinama. Razlog je bio nastup Dinamovih dragulja Maura Perkovića i Martina Baturine, ali i sina Roka.

Na tribinama je bila i gotovo cijela momčad Varaždina koja je navijala za svojeg suigrača Luku Jelenića. Kad je ušao u 75. minuti svi su ga pozdravili gromoglasnim pljeskom. Što se utakmice tiče kao što je izbornik Igor Bišćan najavio tako je i bilo - Izraelci su bili neugodni i žilavi. Cijeli susret naši nisu uspjeli otključati izraelska vrata.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na samom početku Izraelci su pokazali koliko mogu biti opasni, naročito u kontranapadu što je njihovo najjače oružje. Za dobru tranziciju najzaslužniji su bili veznjaci Davida Osher, igrač Standarda iz Liegea i Arad Bar, veznjak Maccabi Petah Tikve. Hrvatski vezni dvojac Pršir i Hodža u nekim trenucima stajali su previsoko, pa su Bar i Osher distribuirali loptu u zadnju trećinu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tamo je najopasniji bio Dor Turgerman, napadač Maccabi Tel Aviva. On je bio u dobroj prigodi u 4. minuti, kada se njegov udarac od bloka odbio u korner te u 33. minuti kada je odlično obranio hrvatski vratar Ivor Pandur. Bišćan je vrlo ofanzivno postavio sastav. Naprijed su bili Marin, Frigan i Beljo, a često se iz drugog plana ubacivao Vidović. No, Izraelci su čvrsto i strpljivo stajali u bloku, ne dopustivši našima previše prostora. Bišćanovi izabranici gol su tražili uglavnom nabacivanjima na Diona Drenu Belja, no napadač Augsburga nije uspio realizirati prigode u prvom dijelu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Najbliže golu mladi Vatreni bili su u 28. minuti kada je Frigan nesebično uposlio Belju, a ovaj Gabriela Vidovića čiji je udarac gostujuća obrana očistila s gol linije. Na početku drugog dijela Bišćan nije ništa mijenjao, no onda je u 58. minuti napravio četverostruku zamjenu. Ušli su Stojković, Palaversa, Kačavenda i Šimić, a izašli su Frigan, Marin, Pršir i Hodža.

No, dvije minute kasnije Turgerman je ponovno pokazao koliko je opasan. No, Pandur je ponovno bio na visini zadatka i odbio je njegov udarac u korner. U 75. minuti Bišćan je totalno ispremiješao sastav. Ušli su Jelenić, Ljubičić, Čavlina, Jureškin i Janković. No, ni te zamjene nisu rezultirale pogotkom. I mladi Vatreni tako su ostali dužni varaždinskoj publici koja je u solidnom broju pratila susret

