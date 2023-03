Bišćan: Mario Vušković mogao bi konkurirati za Euro u lipnju. Nijemci mu nudili kraću kaznu?!

Izbornik hrvatske U-21 nogometne reprezentacije Igor Bišćan (44) nije htio komentirati moguće preuzimanje klupe Dinama i kontakte s prijateljem Darijem Šimićem (47), ali je otkrio detalje oko slučaja reprezentativca Marija Vuškovića (21), koji očekuje presudu njemačkog suda zbog pozitivnog testa na doping.

Stoper HSV-a kroz desetak dana trebao bi dobiti pismenu odluku i saznati hoće li se vratiti nogometu ili ga čeka dulja suspenzija.

- U kontaktu sam s njim, i ja i ljudi iz saveza već duže vrijeme. Dosta smo dobro upoznati sa slučajem i stvarno smo jako pozitivni i optimistični što se tiče njega. Nekako nas je uvjerio, a i iz ovih kontakata koje smo imali s njim svih ovih godina dobili smo dojam da je dečko zaista nevin. To je najvažnije u cijeloj priči i on je spreman boriti se da to dokaže svime što je u njegovoj moći. To pokazuje i to je najviše što može - rekao je Bišćan uoči prijateljskih utakmica protiv Izraela i Engleske i dodao:

- Svi mi koji mu na bilo koji način možemo dati bilo kakvu podršku trebamo to i napraviti. Vjerujemo u to, nadamo se da će se što prije riješiti i da će se vratiti svom poslu.

'Zaslužio je to po svemu što je dao u kvalifikacijama'

Bišćan je prvi pozvao Vuškovića u U-21 vrstu prije nego što je proslavio 19. rođendan, bilo je to 12. studenog 2020. u infarktnom remiju protiv Škotske (2-2). Odradio je s njim još jedan ciklus, Mario je propustio samo tri od 12 utakmica. U preostalih devet imao je maksimalnu minutažu i Bišćan mu jako vjeruje.

- On bi do šestog mjeseca mogao konkurirati za Euro, što je zaslužio po svemu što je dao u ovim kvalifikacijama. Mi ćemo to sasvim sigurno uzeti u obzir jednom kad se ovo sve, nadamo se, dobro završi i rasplete i on počne igrati. Dva, tri mjeseca dovoljno je da uhvati formu i bude u konkurenciji za Euro - zaključio je Bišćan.

Hrvatska će treći put zaredom igrati Europsko prvenstvo do 21 godine. Ždrijeb ju je smjestio u skupinu B s Ukrajinom (21. lipnja), Španjolskom (24. lipnja) i domaćinom Rumunjskom (27. lipnja). Prve dvije reprezentacije prolaze u četvrtfinale, a tri najbolje, ne računajući Francusku, izborit će plasman na Olimpijske igre u Pariz 2024.

Abendblatt: Vušković odbio ponudu saveza

Dok se čeka odluka njemačkog suda, koja bi trebala biti dostavljena igraču pismenim putem, Hamburger Abendblatt objavio je da se Njemački nogometni savez pokušao nagoditi s Vuškovićem i ponudio mu manje od godinu dana suspenzije. No to su iz tabora hrvatskog nogometaša odbili jer su uvjereni da je nevin. Tomu u prilog trebao bi govoriti i treći uzorak, a poznato je i da na njegovu tijelu nema nikakvih tragova uboda iglom, što je jedini način da u tijelo unese spornu supstancu eritropoetin.

- Ni najgorem neprijatelju ne bih poželio što smo ja i moja obitelj prošli proteklih nekoliko mjeseci. Svakog dana se nadam da će ova noćna mora završiti. Također se bojim da sutra može pogoditi i nekog drugog sportaša. Želim da nitko ne prolazi kroz ovo što sam iskusio. Želim zahvaliti klubu, navijačima, obitelji, odvjetnicima i svakome tko je stao iza mene - kazao je Mario.

