Skender: Trener Jakirović ima punu podršku svih nas u klubu, a svi želimo biti transparentni!

Prva sjednica izvršnog odbora Dinama trajala je više od tri sata. I tu su donesene prve konkretne odluke nove vlasti. Marko Marić postao je vršitelj dužnosti sportskog direktora, Zvonimir Manenica postaje novi član uprave, a Dinamo je fomirao i tri nova odbora. Velimir Zajec ujedno je oformio i ured predsjednika (još se ne znaju članovi tog ureda), a poslije trosatne sjednice medijima se predstavio potpredsjednik Dinama i član IO-a Dubravko Skender.

Pokretanje videa... 00:38 Zajec u Maksiju | Video: 24sata

- Velika isprika na čekanju, hvala na razumijevanju i strpljenju što ste čekali tri sata. Pokušat ću rezimirati neke stvari, svi članovi IO-a i predsjednik i dopredsjednik su pod obvezom čuvanja poslovne tajne. Mali tijek sjednice, prvo se predsjednik Zajec obratio svima prigodnom riječi, naglasio da je najbitnije zajedništvo i rezultat. Cilj je da Dinamo bude što bolji.

- Više ne govorimo o stranama, nego o jedinstvenom IO-u. Biram riječ da li je dovoljna jaka, ali oduševljen sam raspravom svih članova izvršnog odbora. Kao gost nam se pridružila i uprava kluba, oni su pripremili prezentaciju, svaki za svoje područje, planove za ovu godinu. Budući da su se na inicijativu predsjednika Zajeca svi se predstavili novi članovi IO-a morali predstaviti, to je napravila i uprava.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Falio nam je sportski direktor, za vršitelja dužnosti je na prijedlog predsjednika Zajeca izabran Marko Marić, to je jednoglasno prihvaćeno. Bitno je iz točke organizacijske i upravljačke strukture u narednom razdoblju, također jednoglasno je IO prihvatio prijedlog da se na mjesto člana uprave imenuje Zvonimir Manenica. Mi paralelno sa svime idemo i u nadopunu i mijenjanje sistematizacije radnih mjesta.

- Kolega Ivan Nauković je nadodao, s obzirom na novi pristup rada samoga predsjendika kluba, njemu je potreban uži tim. Pa smo svi bili suglasni da se oformi ured predsjednika, a o kadroviranju ćete biti pravodobno obavješteni. Mi smo u Dinamovom proljeću obećali da će naša "nulta točka" biti dubinska analiza poslovanja kluba, formiran je odbor za organizacijska i financijska pitanja. Tu će biti stručnjaci, a njihova imena će predložiti prof. dr. Mislav Ante Omazić koji će i voditi taj odbor.

- Stadion? Tu je na prijedlog kolege Ivana Naukovića oformljen odbor za izgradnju stadiona, on sam mora pripremiti prijedlog tima koji će biti u tom odboru. Pod točkom razno je bilo puno tema, prof. Tomislav Globan je predložio sukladno našim obećanjima s liste Dinamovog proljeća da se otvorimo prema članovima kluba, pa se formirao odbor za članstvo kojeg on sam vodi. Isti zadatak, za sljedeću sjednicu on mora predložiti tim za taj odbor.

Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

- Bila je rasprava o konkretnim medijskim istupima, jedna od naših obećanja je bilo da budemo transparentni i odgovorni, odlučili smo nakon svake sjednice IO-a da netko od nas članova se obrati medijima, i na strukturirani način iznese sve što smijemo. Predsjednik kluba gos. Zajec je predložio mene da budem delegat u ime kluba na skupštini ZNS-a 28. ožujka.

- Svi su bili prisustni, sudjelovali u raspravi, davali prijedloge. Moje je oduševljenje cijelom sjednicom, samo je dugo trajala. Evo, već sam malo i promukao, uvijek sam želio biti Vin Diesel. Sve je bilo jednoglasno. Marko Marić je krasan lik koji može obavljati i funkciju voditelja omladinske škole. Dinamo je velika organizacija, on ima pomoćnike koji mu mogu omogućiti kvalitetan rad.

- Trener? Nije bilo riječi o treneru, njegov status je koliko ja znam prema dostupnim informacijama nepromjenjiv. I predsjednik kluba i članovi IO podržavaju trenera. Sljedeća sjednica? Naš prijedlog je da to bude sljedeći ponedjeljak.

- Čim se steknu svi pravni uvjeti Manenica preuzima svoju funkciju, donio sam ovdje njegov CV. Dugogodišnji revizor u Ernst&Youngu, pa bio član uprave za financije Vaillant Croatia, ali i regionalni šef financija Vaillant grupacije. On je 18 godina rastao u Vaillantu, ekspert je za financije, planiranje, kontroling, upravljanje novca... Već sam statut kao krovni akt nalaže članovima uprave dvojni potpis, čim se stekne to pravno on će biti supotpisnik svega - završio je Skender.