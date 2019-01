Skijaš Abramović: Zovu me Ali Kemal, na igrama ću biti Turčin

Na početku, kad sam došao u Tursku, kolege iz tima su se sprdali sa mnom, davali mi nadimke, ali sad smo se dobro upoznali, poštuju me, čak su naučili i hrvatske riječi. Brojiti, neke razne izraze... znate, kao što Cro Cop uči Ishiija..., rekao je hrvatski skijaš Tiriel Luka Abramović (17), koji sakuplja bodove za Tursku.

Zbog nedostatka novca, 2017. godine Hrvatski skijaški savez odlučio je da Abramović više nije u reprezentaciji. Drugim riječima, da mu neće financirati utrke, treninge, pripreme, trenere... A sezona za jednog skijaša, prema riječima Abramovićeva oca, košta 40.000 eura. Tiriel je pod turskom zastavom prošli vikend na FIS slalomu u Bugarskoj osvojio treće mjesto.

- Naravno da nikome nije drago otići iz domovine, ali hvala savezu na svemu što je uložio u mene, što sam stvorio nešto od sebe, a sad sam dobio uvjete da mogu napredovati. Rezultat će na kraju sve reći - priča Tiriel.

Dvije godine nakon što je postao...

- ... Ali Kemal! Tako su me prozvali moji Turci kad sam došao, nemam pojma zašto. Ma zafrkavali su me da ću morati mijenjati ime, pa kad me u uredu čovjek pitao koje ime želim, zabrinuo sam se, a svi oko mene prasnuli su u smijeh! Naravno da nisam htio mijenjati ime, iako se i danas iz zafrkancije, kad se upoznajem s nekim, znam predstaviti kao Ali Kemal.

Ni pravo ime nije mu baš uobičajeno. Odakle Tiriel?

- Anđeo iz Starog zavjeta poznat po snazi. A Luka mi je krsno ime, baka i djed inzistirali su na njemu. Ali i njima sam, kad mi je bilo 7-8 godina, rekao da me ne zovu Luka jer me tako nitko ne zove. Najčešće sam Tiri.

Turski jezik još ne govori.

- Stanujem u hotelu od saveza, u gradu Erzurumu, od 400.000 stanovnika, koji ima skijalište. Jezik je težak, a kako svi govore engleski, pa uz sportske obveze i učenje za školu, ne stignem ga toliko učiti. Serije? Da, to je dobar način usvajanja jezika, baš sam počeo gledati turske serije.

Tijekom sezone Tiriel dođe kući u Rijeku na 4-5 dana mjesečno.

- Naučio sam kuhati i prati rublje, jedino još ne glačam. Pohađam 3. razred privatne gimnazije u Zadru.

Čekajući papirologiju, cijelu se prošlu sezonu nije natjecao.

- Plan je u Europski kup pa Svjetski kup i Zimske olimpijske igre. Vjerujem da ću i nastupati na idućim Igrama, ako budem zdrav.

Nažalost, bit će to za Tursku, kao i Jakov Fak za Sloveniju, Darija Obratov za Nizozemsku...

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- U Turskoj 4-6 godina imam pokrivene sve troškove. Isto nam je nudila još i Kina - zaključio je.

Hrvatska, nažalost, nije...

Istu sudbinu imali Darija Obratov, Šamšal, Fak i Nikpalj

Daria Obratov (29) prva je hrvatska sanjkašica na ZOI-ju i dobitnica europske nagrade za fair play jer je indijskom kolegi na natjecanju posudila sanjke.

- Ispunjena su sva moja očekivanja. Prihvatili su me kao Nizozemku, ljudi u savezu su odlični, prvi put se osjećam kao pravi sportaš, jer sam usredotočena na sport, a logistiku obavlja netko drugi. Vjeruju u mene i moju sestru, čak žele da nakon karijere pomognem mladima. Rado ću pomoći jer su mi pružili šansu kad drugi nisu.

Dalibor Šamšal (33) skijao je u reprezentaciji uz Ivicu Kostelića, ali zbog loših rezultata i previše izlijetanja sa staze (229 za Hrvatsku), ispao je iz Cro teama, pa je nastavio kao Mađar.

Foto: MURAD SEZER

Jakov Fak (31) senzacionalno je osvojio biatlonske medalje za Hrvatsku na SP-u i ZOI-ju pa se zbog sukoba sa savezom počeo natjecati za Sloveniju. I njima je donio olimpijsko odličje.

Benedikt Nikpalj (25) nastupao je za Hrvatsku u bobu dvosjedu na ZOI-ju 2018. te prešao nastupati za Švicarsku.

- Ondje je bob nacionalni sport, a kod nas egzotika - objasnio je.