Skijaška Sharon Stone rado pozira bez gaćica i grudnjaka. Sad ide po nemogući pothvat

FOTO: S POTRGANIM KOLJENOM

Lindsey Vonn nastavlja fascinirati: skijat će s pokidanim ligamentima! Pozirala gola, poručila: 'Ja sam već pobijedila'
Američka skijaška ikona Lindsey Vonn ponovno pomiče granice ljudske izdržljivosti i prkosi logici. Samo tjedan dana uoči početka Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, 41-godišnja legenda doživjela je katastrofalan pad i pokidala prednji križni ligament. | Foto: Players.co; instagram.com/players
