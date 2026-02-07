Skijaška Sharon Stone rado pozira bez gaćica i grudnjaka. Sad ide po nemogući pothvat

Lindsey Vonn nastavlja fascinirati: skijat će s pokidanim ligamentima! Pozirala gola, poručila: 'Ja sam već pobijedila'
Američka skijaška ikona Lindsey Vonn ponovno pomiče granice ljudske izdržljivosti i prkosi logici. Samo tjedan dana uoči početka Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, 41-godišnja legenda doživjela je katastrofalan pad i pokidala prednji križni ligament.
Dok bi za svakog drugog sportaša to značilo kraj sezone i operaciju, Vonn je donijela nevjerojatnu odluku: nastupit će u utrci spusta s teškom ozljedom. Istovremeno, javnost je oduševila odvažnim fotografijama za Players Magazine, na kojima pozira bez grudnjaka, šaljući poruku o snazi i samopouzdanju. Njezino tijelo, izmučeno desecima ozljeda i operacija, postalo je simbol otpora.
Pretposljednjeg dana siječnja, tijekom posljednje provjere u švicarskoj Crans-Montani, svijet je na trenutak zanijemio. Vonn je pri velikoj brzini izgubila kontrolu i teško pala, a dijagnoza je bila surova: potpuno puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) lijevog koljena. Riječ je o ozljedi koja zahtijeva operaciju i višemjesečni oporavak, no ne i za nju.
Odlučila je da će u Cortini d'Ampezzo, na svojoj najdražoj stazi Olimpia delle Tofane, startati u spustu osmog veljače. Plan je skijati pomoću posebne ortoze koja bi trebala stabilizirati koljeno, oslanjajući se na nevjerojatnu snagu okolnih mišića i čeličnu volju. Uspješno je odradila i službeni trening, potvrdivši da ne odustaje od svog posljednjeg olimpijskog sna.
Stručnjaci ističu da je takav pothvat na rubu mogućeg, no ako itko može izvesti nezamislivo, onda je to Lindsey Vonn, žena čija je karijera protkana čudesnim povratcima.
Dok se sportski svijet pita je li njezina odluka hrabrost ili ludost, Vonn je u listopadu kroz editorijal za Players Magazine ponudila odgovor. Pozirajući u otvorenom blejzeru bez ičega ispod, pokazala je tijelo koje je prošlo nevjerojatne traume, ali kojim i dalje suvereno vlada. Uz fotografije je stigla i njezina ključna poruka koja objašnjava sve.
- Sama činjenica da mogu skijati bez bolova je takav dar. Bez obzira na moje rezultate, ja sam već pobijedila - izjavila je Vonn.
Tom rečenicom sažela je cijelu filozofiju svog povratka. Nakon što se 2019. oprostila od skijanja zbog kroničnih bolova, u travnju 2024. podvrgnula se operaciji djelomične zamjene desnog koljena, u koje su ugrađeni titanski dijelovi. Vratila se na staze i u ožujku 2025. senzacionalno osvojila drugo mjesto u Svjetskom kupu, postavši najstarija skijašica na postolju. Pobjeda o kojoj govori nije olimpijsko zlato, već trijumf nad vlastitim tijelom koje ju je toliko puta izdalo.
Ovo nije prvi put da Vonn koristi svoje tijelo kako bi poslala snažnu poruku. Godinama je jedna od glavnih zvijezda koje se ne srame pokazati snagu i ljepotu atletskog tijela. Mnogi pamte njezino izdanje za ESPN The Magazine iz 2010., kada je rekreirala kultnu scenu ispitivanja iz filma Sirove strasti, pozirajući kao Sharon Stone.
Godine 2016. pozirala je za kultno izdanje Sports Illustrated Swimsuit noseći samo body paint, dok je za ESPN-ov "Body Issue" pozirala potpuno gola, slaveći mišiće i ožiljke kao dokaze svoje sportske borbe.
Njezina karijera je priča o ekstremima: s jedne strane su 84 pobjede u Svjetskom kupu i tri olimpijske medalje, a s druge strane je zastrašujuća lista ozljeda: od pokidanih ligamenata na oba koljena, slomljene ruke i gležnja, do oštećenja živaca.
Njezina golišava izdanja nisu potez za privlačenje pažnje, već pokazatelj samopouzdanja žene koja je prihvatila svaku ranu kao dio pobjedničkog puta. U nedjelju ide i po novo olimpijsko čudo u spustu u Cortini d'Ampezzo.
