Skomina: Ademi se spotaknuo i razumijem suca da mu nije dao žuti. Livaja? Ja to ne bih svirao

Nakon 14. kola HNL-a nema promjena na vrhu. Netom završeno kolo donijelo nam je dva derbija, između Dinama i Rijeke (0-0) te Osijeka i Hajduka (2-2), a oba su završila podjelom bodova.

Suđenje ovoga kola komentirao je bivši elitni sudac Damir Skomina, koji je u emisiji MAXSport televizije "Tportal sudačka analiza" komentirao aktualne događaje i sudačke odluke.

Dinamo - Rijeka 0-0, sudac: Duje Strukan

4. minuta, sraz Ademija i Devetka, žuti za Ademija kojim bi propustio Hajduk? - Za suca je nebitno koji mu je karton niti se time bavi. Kada bi gledali iz pozicije koje gleda golman, to je čisti žuti karton. Olakšavajuća situacija za Ademija je što se okliznuo. To inače mora biti žuti, ali on se spotaknuo i mogu razumjeti suca da je u 4. minuti samo pričao s njim i upozorio ga.

65. minuta, ruka Majstorovića, penal za Dinamo? - Po meni je ovo u redu. Zašto? Jednostavno, igrač Rijeke je taj koji je zagradio loptu i njome vlada. On je krivo procijenio taj odskok lopte i nije ni sam znao... Nije svaka igra rukom kažnjiva. Po meni to spada u tu rubriku. Drugo je kada bi imali igrača Dinama na lopti pa ga ti nehotice spriječiš, onda bi to bio kazneni. Ta lopta se gradi i imamo gol aut, nije bio svjestan situacije i zato imamo korner.

92. minuta, rasprava Bjelice i Strukana, trener Dinama dobio žuti - Tu vidimo taj menadžment Strukana. Sviđa mi se jer je miran. Na kraju ti moraš dobiti taj dvoboj. Ne može se dogoditi da kada daš žuti, da trener i dalje broji. Moraš znati kako ga savladati. Ili ga savladati ili ga isključiti. Taj "man to man" menadžment je jako bitan i ta karakteristika dijeli top suca od nekoga tko nije taj. Duje je u Hrvatskoj jedan od par najboljih. Moraš znati postaviti liniju ispod koje se ta stvar mora znati zaustaviti. Zna se dogoditi da trener nakon utakmice zna biti iziritiran, ja se ne bi zadovoljio da je dao žuti i da je tek tako pro forme sve završilo. Sudac se odlučio dati žuti karton jer ga nije uspio smiriti.

95. minuta, Mbuku pao, Strukan označio kraj, ali je pričekao VAR - Vidimo da apsolutno nema govora o kaznenom udarcu. Igrač Rijeke je zauzeo prostor i nema govora o kaznenom. Glavni sudac nema pogled koji imamo mi na kameri. Kada bi označio kraj utakmice, morao bi pozvati igrače da ostanu na terenu da dobije informaciju ako je nešto potencijalno kažnjivo. Ne može se dogoditi da igrači odu u svlačionice pa da nakon dvije ili tri minute moramo sve pozivati nazad jer imamo kazneni udarac. Duje je tu pričekao sa zadrškom. Čim je igrač Dinama dobio posjed, oni se nadaju još jednom napadu, ali u biti sudac čeka samo informaciju da mu potvrde informaciju da nema ničega i kraj utakmice.

Istra - Slaven 2-3, sudac: Ante Terzić

62. minuta, Čuić pao u kaznenom prostoru, penal? - Nemamo jasan dokaz na osnovu ovih snimki. VAR mora imati jasan dokaz, tu je više manje do limita koji je zbog šest do osam kamera koje imamo. Ako su one statične i može se napraviti zoom, na Ligi prvaka imamo više kamera i dokazi su jasniji pa dolazi do uključivanja VAR-a. Niti ja se ovdje ne bih uključio jer nemam jasan niti čist dokaz.

Varaždin - Lokomotiva 1-1, sudac: Zdenko Lovrić

14. minuta, Latković gura pomoćnog suca Novosela - Može to netko prihvatiti da je to neslana šala, ali to nije normalno ponašanje. Ako to netko napravi mom pomoćniku, to je crveni karton. Ne vidim da mu je on zasmetao, da se brani, ili da ga ne vidi. Taj čin mi nije jasan. Razumio bih da je to zadnja minuta, da je borba za nešto. Četrnaesta minuta... Ne kažem da mora biti crveni, ali bih ga sigurno pozvao i pitao koji je njegov problem. Moraš pomoćnika zaštititi, a i on mora biti žustriji i odreagirati. Ne možeš biti kao dijete da te netko tek tako gurne.

45. minuta, start Leovca nad Belcarom, Leovac dobio žuti - Imamo sve elemente za crveni. Po meni to i je crveni. Leovac nema mogućnosti igranja loptom, moglo je doći do saplitanja. Imamo potencijal da pukne zglob ili tetiva pa da igrač godinu dana bude vani. A ovaj igrač može maksimalno biti dvije utakmice na hlađenju. Imamo taj disbalans, Leovac je iskusan, imao igrača Varaždina koji je puno neiskusniji... Ne mogu zamisliti iskusnijeg igrača koji bi se tek tako ustao. Da ne govorimo o nekom Neymaru. Leovac odmah zna što je učinio, dolazi, ispričava se i spreman je na sve kompromise. Ne smiješ pasti pod prizorom koji vidiš, mogu VAR razumjeti jer igrač odmah ustaje, ali sudac je taj na terenu koji mora razmišljati da ako imamo posljedicu, da netko ne ostane ozlijeđen. Taj imidž treba zaštititi igru, a pogotovo igrače. Bio je na vagi da mu da crveni, ali vidio je da se odmah ustao i pao je pod taj utjecaj. To ne smiješ.

- VAR vidi da je sudac jednostavno taj koji vodi sve i kaže "Vidi, vidio sam, ali po meni nije dovoljno". Ti moraš dobiti informaciju da ti ovaj kaže da ga nije, znači nešto totalno krivo da bi se uključio i razumijem VAR što se nije uključio. Sudac je rekao da je išao opasno, ali da za njega nije crveni karton. Ti na terenu osjetiš, vjerojatno je i sudac tu osjetio. Sada kada vidi vjerojatno mu je žao, i to je dobra poruka za sve ostale suce. Da što vidiš i osjetiš, da to i učiniš.

Osijek - Hajduk 2-2, sudac Ante Čulina

81. minuta, duel Prpića i Matkovića - Matković je tu vidljivo brži i taj potez ruke je njega onemogućio u čistoj šansi. Da on padne - crveni jer ga ne može stići niti Diallo koji je dosta centralno, tamo desno. Igrač nije pao i imamo na kraju još to lošije primanje, lopta koja mu na kraju pobjegne da vratar prije do nje stigne. Na terenu sudac nema sliku kao i mi, on to gleda s leđa i pitanje je je li vidio potezanje i to nije situacija za VAR. Da je pao, onda da. To je situacija koja je dinamična i ide dalje. Tu bi stvarno morao biti jasno vidljiv taj potez, da si siguran da nije toga bilo, da bi on sam išao prema vratima. Tu gdje mu pobjegne, mogu razumjeti suca s terena koji nije to označio. Bilo bi puno lakše da je Matković pao.

84. minuta, skok Livaje na Jurišića, gol Hajduka - VAR tu, što god sudac odluči, se ne miješa. Jako je bitno da Livaja sam ima taj odraz, bez pomoći. Da se odrazio s pomoću igrača, da se uspinje pomoću njega, onda je to prekršaj. Kad je skočio, po inerciji imaš te ruke jer se braniš. Igrač ga nije onemogućio da ne participira, ja ovo ne bih svirao.

Šibenik - Gorica 1-0, sudac: Mateo Erceg

24. minuta, Santini pokušava ubaciti, lopta u ruku pogađa Pršira - Nema govora, on je u najnormalnijem položaju gdje ga lopta pogodi. To bi moglo biti kažnjivo samo da on stoji na gol crti i da ga tako pogađa.