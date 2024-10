Skomina: Drugi gol Hajduka je čist! Čak štoviše, ako nekoga treba kazniti onda je to - Boseca

Nakon 10. kola HNL-a, mnogo se raspravljalo o sudačkim odlukama, a kao što to obično biva, najviše kontroverzi izazvali su susreti Dinama i Hajduka. Bivši sudac Damir Skomina komentirao je greške i ispravne odluke u emisiji MAXSport "Tportal sudačka analiza". Za početak, komentirao je povlačenje igrača Torentea u 35. minuti. Na to je reagirao trener domaćina Tramezzani, koji je završio u bilježnici suca Darija Bella.

- Po meni, ovo je prekršaj i žuti karton. Čini mi se da je od ove situacije eskaliralo veliko nezadovoljstvo i pritisci. Tu je sudac izgubio kontrolu, pa je do kraja utakmice morao isključiti dvojicu iz stručnog stožera Istre. Trebao je razgovarati s trenerom, umjesto da ga odmah kartonira, jer on vodi cijelu klupu - tvrdi Skomina.

'Bel je izgubio uzde utakmice'

Poslije utakmice pojavile su se sumnje kako je sudac možda imao namjeru oštetiti domaćina, što je Skomina odbacio.

- Ne slažem se s tvrdnjom da je bilo namjere. Čak sam gledao podcast navijača Dinama koji su se zgražali nad ovom situacijom, ali važno je biti precizan u ovim stvarima.

Sljedeća situacija koju je Skomina komentirao bila je u 58. minuti, kada se razmatralo potencijalno igranje rukom Ademija u vlastitom kaznenom prostoru.

- Moj dojam je da lopta pogađa Ademija u tijelo, i to za mene nije kažnjivo. Da ga je pogodila u ruku, apsolutno bi bio kazneni udarac - rekao je Skomina, a s njim se složio i Joško Jeličić.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Skomina se osvrnuo i na dva žuta kartona Kelleru, zbog kojih je isključen u 62. minuti.

- Prvi žuti karton je opravdan i čist. U drugoj situaciji, igrač uopće nije zanimao lopta, već je htio prekinuti akciju, što je drugi žuti karton zbog bezobzirnog prekršaja, koljenom u koljeno.

Dinamu je u 78. minuti dosuđen penal.

- U ovoj situaciji, Bel se već doveo do točke kad mu se ništa ne vjeruje. Igrač gura Petkovića s obje ruke, ne zanima ga lopta, a zatim dolazi Majkić koji ga ruši. Po meni, to je prekršaj i kazneni udarac - izjavio je Skomina.

Iznio sud i o drugom golu Hajduka

Nakon Dinama, red je došao na Hajduk. Slovenski sudac izjavio je kako ne može tvrditi da je prvi poništeni gol Slavena ispravno poništen jer nisu povučene crte kod zaleđa. Međutim, kod gola Nestorovskog ustvrdio je da je opravdano poništen. Zatim je komentirao situaciju između Dialla i Boseca koja je prethodila Biukovom golu.

- Na snimci se jasno vidi da Diallo prvi igra loptom, a zatim dolazi do kontakta. Tu mogu povući paralelu s Livakovićevim isključenjem protiv Poljske, koje po meni nije bilo ispravno. Diallo ovdje igra ispravno, igra loptom. Igrač Slavena ide nisko glavom i sam sebe dovodi u opasnost. To za mene nije prekršaj, a pravila nogometne igre kažu da igrač koji se sam dovede u opasnost može biti kažnjen, iako se to rijetko primjenjuje - zaključio je Skomina.

Foto: MAXSport

Iz Slavena su se pozvali na pravilo prema kojem sudac treba zaustaviti igru ako sumnja na ozljedu glave igrača.

- Sudac bi trebao biti siguran da je situacija životno ugrožavajuća za igrača. Kao prvo, sudac nije liječnik, a kao drugo, gol se dogodio nakon nekoliko sekundi. Sada ulazimo u teorije što bi sve moglo biti... Ne znam suca koji bi ovo preokrenuo, a postoji i naputak da se akcija pusti do kraja.