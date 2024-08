Skomina: Kod gola Varaždina nema prekršaja na Kaliniću! Sve čisto. Perić trebao biti isključen

Treće kolo HNL-a proteklo je u znaku pobjeda favorita. Uglavnom. Jedini od "velike četvorke" nije slavio Osijek koji je kod Gorice odigrao 2-2. Dinamo je pobijedio Šibenik 3-0, Hajduk srušio Varaždin 2-1, a Rijeka natrpala Istru 4-0. Bivši elitni sudac i stručni sudački komentator MAXSporta Damir Skomina je u emisiji "Tportal sudačka analiza" iznio svoje viđenje proteklog kola.

- Ovaj tjedan imamo više situacija, na sreću su neke da nisu utjecale na bodovni saldo ekipa - započeo je bivši slovenski sudac i nastavio:

Dinamo - Šibenik 3-0, sudac: Dario Bel

Dinamo - Šibenik

30. minuta, srušen Špikić, penal? - Jako bitno je da je Špikić taj koji sad sebi loptu daje u for. Ova snimka je čista da je to kazneni udarac i tu bi trebala biti intervencija VAR-a. Sudac je u idealnoj poziciji, nije to je li vidio, krivo je procijenio. VAR bi se trebao uključiti i intervenirati.

49. minuta, Punčec srušio Petkovića, penal? - Ne slažem se da ga je srušio. Da je, imali bi kazneni udarac. Za mene je to jako premalo. Ni snimke nisu najbolje da bi nam dale jasan kut da dolazi do nekog čišćenja da ga ovaj ruši. I Petković je lako pao, za mene je to premalo za kazneni udarac.

85. minuta žuti karton za Perića, crveni? - Kada gledamo uživo situacija ne izgleda toliko jaka kao tu, a pogotovo u tom kadru. Za mene je to situacija za crveni karton, ali nisam siguran da je VAR tu koji se mora uključiti jer imamo igrača koji ide u predio ramena i treba podignuti ljestvicu da se VAR javlja tek kada je stvarno nešto jako krivo. Ne vidim malicioznost da bi igrač Šibenika htio ozlijediti igrača i zato je to za mene apsolutno prije crveni nego žuti, ali nisam za VAR intervenciju.

Slaven Belupo - Lokomotiva 2-2, sudac: Patrik Kolarić

7. minuta, igranje rukom Lučića, penal? - VAR mora pregledati svaku situaciju i to mora biti jasno gledateljima da se sve pregledava. I onda ovakva situacija iziskuje malo više pretraživanja. Zadnja snimka pokazuje da je zadnji igrač zatvoren i da ga pogađa u ruku koja je uz tijelo i to nije kazneni udarac. Kada bi bio otvoreniji i kada bi pokrio prostor, mogli bi pričati o kaznenom udarcu. No, tu je ispravno da ga nema.

37. minuta, igranje rukom prije gola Lokomotive - Tu moramo pogledati snimke. Nisu najidealnije i da bi se VAR uključio mora imati jasan dokaz da je došlo do ruke. Ja sam dojma da igrača prvo udara u prsa i onda nije bitno je li ga pogodila u ruku jer je išla od tijela. To nikako nije kažnjivo. Sad tu imamo isključenje trenera Radeljića, vjerujem da je sudac stavio u zapisnik što se događalo i sada je na disciplinskom sucu da odluči što dalje.

43. minuta, žuti karton Suška, crveni? - Ne. Izgleda dosta nezgodno i to je sigurno bolno, ali to je klasičan "stamping on foot", gaženje po hrptu noge. I kada bi taj start bio desetak centimetara viši mogli bi razgovarati o crvenom kartonu, no ovo je žuti.

79. minuta, start Caimacova, žuti - Ispravno da je žuti. Silina starta je apsolutno prevelika i mogli bi pričati o crvenom. Olakšavajuće za Caimacova je što ga nije pogodio, išao je krvnički i da ga je pogodio bio bi crveni. Njegova sreća što nije, žuti je dovoljna kazna i ništa više od toga.

Hajduk - Varaždin 2-2, sudac: Igor Pajač

Varaždin - Hajduk

8. minuta, sudar Dabre i Kalinića, gol Varaždina regularan? - Čini se da je to sve više bilo medijski napuhano. Jako je u toj situaciji bitno da u trenutku upućivanja udarca na gol nemamo poziciju zaleđa napadača koji je ispred njega. Koliko je taj kontakt napadača i golmana? Jako je bitno gledati stvari i uživo. Imamo golmana koji je zadnji i Uremovića iza, on ga drži u igri. Došlo je do kontakta s golmanom po inerciji, da je golman pao i da je skroz ometan, da ne može dalje braniti, još bi mogli pričati o faulu. Kod VAR intervencije, bi li to da je na kontra strani igrač ušao u vratara, u nekoj zadnjoj minuti, bi li to značilo za kazneni udarac? Nikako. Nema govora o prekršaju i za mene je taj pogodak regularan.

- VAR mora imati jasan i čist prekršaj da bi zvao suca da je to prekršaj. Sudac na terenu je doživio to kako je, za njega nije prekršaj, a nije ni za mene. Takvih kontakata između igrača je non stop. Kad bi se tako lako VAR uplitao izgubila bi se srž i bit svega. VAR je za nešto što je jasno i čisto krivo. Da je golman pao, to je druga situacija. Ako pogledamo uživo, koliko je taj kontakt jak? Kuda ide taj napadač? Po inerciji je stavio ruke ispred sebe da taj udarac ne bude jači. Gol je za mene regularan.

Gorica - Osijek 2-2, sudac: Mario Zebec

HNK Gorica vs NK Osijek 2:2

- Nema spornih situacija.

Rijeka - Istra 4-0, sudac: Toni Dadić

NK Rijeka vs NK Istra 1961 4:1

- Nema spornih situacija.