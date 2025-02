Skomina: Kod gola Dinama lopta nije cijela prešla liniju. Nema dokaza stoga nije priznat

Iza nas je 20. kolo HNL-a koje je ponudilo puno uzbuđenja i spornih situacija. Kiksali su Rijeka, Hajduk i Dinamo, jedini od "velike četvorke" slavio je Osijek i to u derbiju protiv aktualnog prvaka.

Fantomski golovi, krivo povučene linije i nedostatak gol tehnologije u HNL-u pobrinuli se da sudački ekspert i bivši elitni sudac Damir Skomina ima pune ruke posla. Evo što je rekao o svim situacijama u emisiji MAXSporta "Tportal sudačka analiza".

Istra - Gorica 0-0, sudac: Mario Zebec

Fantomski gol Rozića. Proslavio ga je, ali je poništen - Kada gledamo te snimke, jasno se vidi da lopta nije završila u golu. Sudac je tu u nekom momentu, evo tu, jasno se vidi da nema govora o golu. Sudac je pokazao prema centru, ne mogu razumjeti zašto. Jednostavno, jasno se vidi da nema govora o golu i to se s VAR snimkama jasno vidi.

Šibenik - Slaven 1-1, sudac: Duje Strukan

2. minuta, gol Slavena. Krivo su se povukle linije? - Po protokolu je ispravno napravljeno. VAR sudac nije taj koji povlači crte. Prije utakmice sustav je kalibriran i te crte su na tim kamerama. Je li ova u visini 16, ili na centru, one prepoznaju kada je negdje neka situacija. Ova situacija je pokazala da se crte mogu povući. Sudac nije taj koji povlači, on označi samo dva igrača. Imamo informaciju da je sustav pao, što god komentirati dalje je na organizatoru lige da izađe s tim što se točno dogodilo na toj utakmici.

- VAR sudac nije taj koji bi mogao reći "da ili ne", njemu je sam sustav povukao crte. Što mu je dao, to je to. Na organizatoru lige je da izađe s time što je prava istina.

Varaždin - Rijeka 1-0, sudac: Ante Čulina

19. i 69. minuta, dva žuta kartona Devetka - Prva situacija je jako grubo igranje rukom. Mora biti kazna. Ne može proći niti s usmenom opomenom, mora biti žuti karton jer je toliko očito. Druga situacija... Između prvog i drugog žutog imao je par situacija gdje je bio dosta van kontrole i išao bespotrebno agresivno. I onda se akumuliralo, da je ovdje bilo i manje mogao je dobiti žuti karton.

90. minuta, oštar start i crveni Fruka - Na prvu, uživo, činilo se i meni da je žuti. Ali vidi se malicioznost, jako riskira zdravlje suparnika i to se mora kazniti crvenim kartonom. To se mora iskorijeniti iz nogometne igre. VAR se morao i umiješati i to je bilo pravilno.

Lokomotiva - Hajduk 3-2, sudac: Patrik Kolarić

6. minuta, gol Kalika, ali je poništen - Kalik je Kolingera zakačio i zato je pao. Jako je bitno da je sudac tu već sam prepoznao situaciju i jasno pokazao da je to za njega prekršaj i da nema gola.

43. minuta, prvo penal za Lokomotivu pa je poništen. Biuk udario Karačića u glavu i dobio žuti - Za mene je to samo žuti karton i ništa dalje. Puno mi je dalje od udarca Mirka Filipovića. On si daje for s rukom i mora biti penalizirano. Kada sve gledamo, to je sve ista akcija jer lopta nije izašla iz kaznenog prostora. Igrači Hajduka su je panično pokušali izbijati, ali na njihovu nesreću do igrača Lokomotive i tu akciju ne smiješ prekinuti. Kada se prekine, ostaje žuti karton jer je on posljedica nesmotrenog starta. Imamo grubu igru i žuti karton ostaje. Pošto je prvo bila ruka, morala bi jasno biti lopta prema centru izbijena da bi krenula nova akcija. Niti jedno izbijanje nije bilo da je pod kontrolom i da je bilo jasno "u redu, možemo početi ispočetka". Biuk je gledao u zrak i nije vidio igrača, ali vraćamo se na prvu ruku zbog koje penaliziramo.

58. minuta, poništen gol Vukovića - Ispravno jer igrač koji je srušen je možda i mogao participirati da spriječi udarac prema golu. To mora biti penalizirano, prekršaj i nema pogotka.

Osijek - Dinamo 2-1, sudac: Igor Pajač

51. minuta, poništen gol Dinamu - Dosta jednostavna situacija za pomoćnika. Stojković je u zaleđu iz kojeg se uključi. On je taj koji doda napadaču i taj postiže pogodak. Ako se odbije od stative, još se broji kao da mu je dodao njegov suigrač i on je u trenutku upućivanja udarca bio u zaleđu.

83. minuta, gol Kange poništen - Gol jednostavno nije priznat jer VAR nije mogao naći dokaz. Moraš imati jasan i čist dokaz da je čista lopta iza crte. Mi bi morali imati baš kameru gore na prečki koja bi pokazivala položaj lopte, kao vani kada je gol tehnologija. Koja pokazuje koliko je prešla ili je na crti. Dojma sam da je situacija jako slična kao na Varaždin - Belupo, a čini mi se da je ta manje sporna. Ne mogu nikako tvrditi, jer nemamo jasan dokaz da nije gol, ali niti da je. Godine 2012. kada smo na Euru, prije toga 2010. kada smo počeli u Ligi prvaka, sa sucima smo stajali iza gola jako smo trenirali položaje, pa onda ideš pogledati... Čini mi se da ta lopta ipak nije cijela prešla liniju. I čini mi se da je ova odluka koja je donesena ipak ispravnija.