VIDEO Skomina: I Hajduk i Rijeka su trebali dobiti penal

Kod rezultata 3-0 ne bi trebalo biti previše priče o sucima. Ima nekih situacija s utakmice koje bih ja napravio drugačije, rekao je bivši elitni sudac Damir Skomina u emisiji "Tportal sudačka analiza" MAXSport televizije.

Skomina je analizirao Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka (3-0) nakon kojeg su Riječani preuzeli vrh HNL-a.

33. minuta, penal za Rijeku - Tu smo možda dojma "je li Hrgović odigrao loptom", ali ide toliko nespretno da to mora biti kazneni udarac čak i da je dirao loptu. Onda se vidi da Fruk prima loptu i to je čisti kazneni udarac.

39. minuta, ruka Bogojevića, penal za Hajduk? - Po meni je to udarac prema vratima i kazneni udarac. Jednostavno, razmišljati kako je on i zašto htio... Kada pogledam koliko je ruka od tijela, kontakt minoran, ali kazneni je udarac. Ja bih ga dosudio i da sam VAR zvao bih suca. Oni su sigurno pregledavali, ali za njih to nije bilo kažnjivo.

45. minuta, "bodycheck" Lučića u Čopa, ništa dosuđeno - I mene je ovo začudilo. To što ima loptu u ruci i u posjedu, golman nema nikakve prednosti. To se u neka davna vremena pričalo da on mora biti zaštićen. Za mene radi čisti prekršaj i to je kazneni udarac. Bel je bio daleko i nije to mogao doživjeti. Da je Duje Čop išao prema njemu, okej, ali stao je i mogao ga je zaobići. Suđenje može biti jednostavno ako ne razmišljaš puno. U mojoj praksi je to djelovalo. Ja bih kazneni udarac sto posto dosudio, nema rasprave. Ne vidim nijedan potez nogometne igre. U svemu tome je svaki nedosuđeni kazneni udarac na jednu stranu. Puno je teže kada je samo na jednu stranu.

54. minuta, prekršaj Uremovića za žuti - On je tu toliko nepažljiv da pretjeruje s tom rukom. Ne ideš tako na loptu, vidi se da je malo zbog same utakmice bio u stresu. I on je tijekom utakmice akumulirano već mogao dobiti žuti karton. Nema govora, za mene je to karton.

60. minuta, Prpiću drugi žuti? - Ja ga ne bih dao jer je to dosta prema autu. Nitko nema posjed, prekršaj, ali da je igrač Rijeke bio prošao i da ga on gura kada je već ušao u prostor, onda da. Tada je obećavajuća akcija, ovo je za mene samo prekršaj.

70. minuta, Fruk u padu igrao rukom u šesnaestercu - Da je išao kao vratar, paralelno prema lopti i da želi povećati prostor, za mene bi to bilo kažnjivo. Poskliznuo se i s tom donjom rukom mora se negdje dočekati mada je to udarac prema golu, ali to je taj kut od 90 stupnjeva. Ne možemo očekivati da iščaši rame da sakrije tu ruku. Drugačije ne možeš kada si u padu, i ne možeš to penalizirati.

Dao je i konačni komentar žustrog derbija.

- Utakmica je, pogotovo od 29. do 37., 38. minute, čak do kraja prvog poluvremena, bila jako izazovna. Zbog ponašanja su padali kartoni, dobili su ga Prpić, Livaja, tenzija je bila velika. Bel je uspio smiriti utakmicu i s tim velikim rezultatom o suđenju nema pričati smisla. Po meni su oštećene obje strane.